Rubén Baraja: "Esperem donar guerra al Girona"

El tècnic del València, Rubén Baraja, ha assegurat aquest dissabte en la prèvia del partit contra el Girona que li agradaria "treballar amb la intenció de poder mirar cap amunt" en un futur, encara que ha destacat que segueix concentrat en el partit contra el conjunt català, a qui esperen "donar-li guerra".

"Esperem donar guerra al Girona i competir a Mestalla perquè el València a Mestalla sempre té coses a dir", ha explicat Baraja, que ha ressaltat que ja "hi haurà temps d'analitzar la temporada" després d'haver-se quedat sense opcions de manera matemàtica d'estar a Europa el proper curs, però ha recalcat que es queda amb el fet que han "millorat en molts aspectes" i encara han de "millorar en altres, aquesta és la idea de futur".

Així, Baraja, que ha recordat que aquest diumenge fa vint anys de l'històric 'doblet' del València, ha assegurat que ara és "un moment diferent", per la qual cosa han d'"intentar gestionar-ho tan bé com sigui possible" i "tenir l'ambició i l'exigència" per poder "acostar-se" o "recuperar" aquests moments, tot i que "és difícil perquè els pressupostos i situacions econòmiques marquen molt les possibilitats".

"Aquest seria el meu desig. A veure si amb el pas del temps i en el procés podem reduir aquesta distància i estar entre els millors", ha comentat Baraja, que ha dit seguir centrat a intentar competir, "fer les coses bé per poder sumar" i guanyar el Girona, que "ha competit a gran nivell durant tot l'any per un objectiu increïble com entrar a Champions, tot per mèrit propi".

"Juga molt ràpid, potser sigui l'equip de la Lliga més vertical en el seu joc i tenen moltíssima qualitat a costats i un gran rematador que ha aconseguit vint gols i tradueix aquest domini en punts", ha asseverat Baraja.

El tècnic val·lisoletà ha avisat que són "molt difícils de batre", però ha dit que aquesta és "una oportunitat de tornar a competir contra un equip diferent" perquè se'ls quedi "un bon sabor de boca" perquè en l'anada van fer "un bon partit i només a la part final" no van gestionar "bé l'avantatge".

Baraja ha confirmat que tant Hugo Duro com Pepelu, que es van perdre el partit de dijous per unes molèsties a l'adductor i un problema estomacal respectivament, estaran disponibles aquest diumenge i ha incidit que Duro s'ha exercitat ja aquest dissabte sense problemes.

Finalment, preguntat per la comparació que va fer al final del partit contra la Reial Societat entre un Ferrari i un Skoda, explicant que ara mateix el València és un Skoda, ha subratllat que no ho va dir "a males", sinó que ara mateix és amb el que se sent "identificat", ser un cotxe "combatiu i fiable", que és en allò que treballa perquè sigui el València.