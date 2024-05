Del tercer lloc no es mou ningú

Els resultats manen. I, per això, el Girona ha anat ajustant els seus objectius a la realitat durant tota la temporada. El nivell d’excel·lència que han mantingut els de Míchel els ha portat a fer el millor curs de la història del club blanc-i-vermell amb la classificació matemàtica a la Champions. Els gironins, fins i tot, han arribat a creure amb la segona posició de la classificació, la qual dona accés a la Supercopa d’Espanya a l’Aràbia Saudita, però l’empat a Mendizorrotza (2-2) i la derrota contra el Vila-real (0-1) han complicat aquesta possibilitat, que està en mans del Barça, i la fixació és ara assegurar la tercera plaça, lloc que ocupen en l’actualitat, tenint en compte que l’Atlètic de Madrid, quart, ha retallat distàncies i es troba a només dos punts. Per aconseguir-ho, el Girona haurà de guanyar aquest vespre al València en l’últim desplaçament de la lliga a Mestalla (19:00 hores/DAZN). Com que avui hi ha jornada unificada, al mateix temps els de Simeone s’estaran enfrontant a l’Osasuna al Metropolitano.

El conjunt gironí ha viatjat a València amb la baixa sensible de Miguel, que ha patit una contusió al quàdriceps i el cos tècnic ha preferit tenir precaució després dels problemes físics que arrossega dels darrers partits. Tampoc estan disponibles Yan Couto, que continua recuperant-se d’un procés víric, i els lesionats Borja García i Jhon Solís. D’altra banda, Stuani, amb les molèsties musculars superades, i Arnau, que ha complert sanció, són les novetats d’una llista de convocats en la qual s’hi suma el futbolista del filial Jastin.

Sense Miguel, Míchel es veurà obligat a introduir canvis a l’onze titular i estarà condicionat en la banda esquerra. Seguint el que ha fet puntualment, quan el defensa madrileny no ha pogut jugar, Blind s’ocuparà del lateral esquerre i de centrals es mantindran Eric Garcia i David López. A la dreta, Arnau tornarà a sortir d’inici per intentar esgarrapar el màxim de minuts possibles després de tenir un rol secundari aquesta temporada.

La resta del dibuix, es mantindrà intacte amb Gazzaniga a la porteria; Aleix, Iván Martín i Yangel Herrera, al mig del camp; i Tsygankov i Savinho en zona d’atac amb Dovbyk com a gran referència ofensiva. El davanter ucraïnès buscarà porteria per coronar-se en el pitxitxi.

Per la seva part, el València no passa pel seu millor moment. L’equip de Rubén Baraja acumula una mala ratxa de resultats i lesions. El tècnic recupera Hugo Duro i Pepelu per rebre al Girona.