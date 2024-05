Deu anys en què el Girona ha viscut tot el que podia viure

Quins anys que ha viscut el Girona, que ha rigut i ha plorat, s'ho ha passat pipa i s'ha posat histèric, ha obert els ulls per no perdre's cap detall i els ha tancat per no veure absolutament res. Quina dècada, la blanc-i-vermella. Un màster de la vida en alegria, felicitat, pau, pànic, tristesa i depressió. Tot això, i alguna cosa més, és el que s'ha viscut a les graderies de Montilivi en la millor etapa d'un club que s'ha guanyat el cor de tothom per la implicació i tossuderia de continuar-ho intentant sempre que s'ha endut alguna patacada. No tothom hauria aguantat el que han hagut de suportar. S'ha de tenir un do especial per fer-ho. I, ja se sap, la gent empatitza amb les desgràcies dels altres.

Ha col·leccionat moments preciosos en els darrers deu anys. Sempre lluitant, sempre competint. Gairebé fins a l'última jornada. Qui pot dir-ho, això? Només el Girona i els seus fidels seguidors, que no han abandonat i això que les tempestes no eren petites. Ara obtenen el premi: fa tres anys, des de l'arribada de Míchel Sánchez, que es posen el pitet quan van a l'estadi perquè cap altre conjunt fa un futbol tan esplèndid com el que practiquen els gironins.

Però abans del Messies de les banquetes, va arribar el Messies de la direcció esportiva. Quique Cárcel, artífex de tot des del 2014. L'any del Lugo, protagonista de malsons i de llàgrimes d'odi. Mai més no ho tornarem a tenir tan a prop, es deia. Fins que l'any següent, quan ho tornaven a fregar amb la punta dels dits, guanyava l'Osasuna. Tants cops s'ha sentit que no es tornaria a veure el que s'ha vist i ha acabat passant, o n'ha passat alguna de més gran, que val més no posar la mà al foc per gaires coses.

Una d'elles per les quals sí que es podria apostar, que s'encertaria, seria l'entrega amb la qual el Girona ha celebrat cada proesa. Com si fos l'última, com si no existís res més en tot el planeta. Va cantar el primer ascens, el 2017; també el del 2022. S'hi van deixar l'ànima, ballant, perquè sentien i sabien que era merescudíssim.

El futbol estava sent tan injust amb els de Montilivi que no era ni mig normal que el 2019, el 2020 i el 2021, encadenessin tres tragèdies tan gegants que fins i tot va afectar la salut de més d'un. El descens a Segona, quan aparentava que tot arribava al seu final, i les dues eliminatòries perdudes de play-off amb l'Elx i el Rayo Vallecano, sempre a l'estadi, un estadi que semblava maleït, van provocar l'efecte contrari del que es preveia: ni el projecte va tremolar, cada cop més fort amb la reformulació del nou accionariat; ni la gent es va esborrar, cada cop més fidel, esparracant el rècord d'abonats i socis any rere any.

És sorprenent el que la vida et reserva sense saber-ho. Perquè després d'una barreja d'emocions indescriptibles, després d'una muntanya russa completament boja, el Girona avui viu la part més preciosa de totes. Dos cursos en què primer va estar a punt d'anar a la Conference per acabar, finalment, a la Champions. Està sent màgic.

Un aficionat plorant després d'una final perduda / ANIOL RESCLOSA

Temporada 2014-15

82 punts i l'ascens a Primera a fer punyetes per un gol del Lugo en l'últim minut de l'última jornada. El Saragossa, al play-off, ho va rematar.

Temporada 2015-16

Segon cop consecutiu que el somni s'escapava. Aquesta vegada, va ser l'Osasuna qui el va pispar en la final disputada a Montilivi (0-1).

Temporada 2016-17

El que semblava inimaginable, es va aconseguir amb tossuderia: el Girona de Pablo Machín va pujar a l'elit el 4 de juny del 2017.

Temporada 2017-18

L'estrena entre els més grans va acabar amb una permanència tranquil·la, 51 punts i una gran victòria al Madrid per Sant Narcís a l'estadi.

Temporada 2018-19

El moment més dolorós, sense dubte, i de llarg, va ser el descens a Segona després d'una pèssima dinàmica de resultats, amb nou derrotes en els últims deu partits. Entrenats per Eusebio, als futbolistes blanc-i-vermells els van tremolar tant les cames i van tenir tanta por, que la caiguda va ser inevitable. Virtual el dia del Llevant, en la penúltima jornada, i confirmat a Vitòria, on una carambola que ni es va intuir ho hauria evitat.

Temporada 2019-20

El cor del Girona es va trencar en la final del play-off de l'any de la covid contra l'Elx, per una expulsió de Stuani i un gol de Pere Milla al minut 96.

Temporada 2020-21

Una nova final, una nova derrota. No importava ni guanyar el partit d'anada. El Rayo es va presentar a Montilivi i va remuntar (0-2).

Temporada 2021-22

I a la tercera, la vençuda. Va ser aterrar Míchel Sánchez i que tot fos més bonic. Fins i tot els play-offs. El triomf a Tenerife, inoblidable.

Temporada 2022-23

El Girona no només se salva, sinó que flirteja amb la Conference League, derrotat al final per l'Osasuna. El Madrid va tornar a perdre a Montilivi.

