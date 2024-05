L'obligació dels gironins de conservar en la memòria aquest Girona

Ha trigat gairebé noranta-quatre anys per viure una temporada com aquesta. La millor de la seva història, en què ha fregat la perfecció. El Girona de Míchel, que en la seva tercera aventura al club ha elevat fins a l'Olimp la brillantor d'un estil que s'ha sobreposat a tot per explotar com mai. Ni la marxa de quatre titulars l'estiu passat, Santi Bueno, Oriol Romeu, Rodrigo Riquelme i Taty Castellanos ha pogut amb un bloc que juga de memòria i confia en el seu entrenador fins a l'infinit.

A principi de temporada, Míchel va creure que era el moment de fer un pas més. De fer un salt buscant els límits d'un vestidor que ha demostrat no tenir-ne gaires. I si els té, encara són desconeguts. Volia el madrileny que els seus futbolistes s'integressin tant a l'equip com ell ho ha fet a la ciutat, on s'ha esforçat per aprendre la seva llengua i els seus costums. No és només un bon entrenador, Míchel. També és una persona impecable.

El Girona tenia reptes per ser immortal i transcendir a la memòria de tots els aficionats, que es rendeixen a una manera de fer que va molt més enllà dels resultats. Perquè acabar tercer és una fita gegant, però no ho és tant com que la gent presumeixi del seu equip de la manera en què els gironins ho fan del Girona. Això no té preu.

Mai abans el Girona havia sobrepassat els 51 punts i n'ha sumat 81. Mai abans el Girona s'havia salvat dues vegades consecutives i ho ha fet. Mai abans el Girona havia jugat a Europa i s'ha classificat. Mai abans havia guanyat dos cops seguits el Barça i també ho ha fet. Mai abans els gironins s'ho havien passat tan rematadament bé com aquest any fins aquest 2023-24. I des del 1930 van uns quants anys.

37 jornades a la Champions

Excepte en la jornada 1, l'equip de Míchel sempre ha estat en llocs de la Lliga de Campions. I sempre vol dir de la jornada 2 a la 38. Repassant els números, quedar-se bocabadat és una obligació: 25 victòries, 6 empats i 7 derrotes, 85 gols a favor i 46 en contra. Ha desafiat la lògica i les primeres i fugaces captures de pantalla que tan sols duraven unes hores per ser líder cinc cops en acabar una jornada: el 27 de setembre del 2023 (Vila-real 1-2 Girona), el 4 de novembre del 2023 (Osasuna 2-4 Girona), l'11 de novembre del 2023 (Rayo Vallecano 1-2 Girona), el 10 de desembre del 2023 (Barça 2-4 Girona) i el 18 de desembre del 2023 (Girona 3-0 Alabès). Unes dates que podrien tatuar-se.

Continuant amb l'excepcionalitat d'un curs excepcional, el Girona ha estat colíder set cops i segon, quinze. Va arribar al final de la primera volta empatat amb el Reial Madrid a 48 punts. Sí, amb el finalista de la Champions, a qui ningú (només el Girona i amb timidesa) ha gosat discutir durant tot el campionat. I es va plantar al Santiago Bernabéu disposat a sortir-ne amb un sisè lideratge que no va arribar mai. Impossible oblidar les cares d'il·lusió de l'afició gironina desplaçada, aquell dia. Desprenien un sentiment que no havien sentit en la vida. I no era orgull, que n'hi havia a cabassos. Aquell 10 de febrer el seu Girona va fer-los sentir gegants.

Fins i tot el Barça va rendir-se a la superioritat blanc-i-vermella, demostrada en un 2-4 a Montjuïc i un 4-2 a Montilivi el dia que la Champions es va assegurar del tot amb una onada de remuntada i tres gols en nou minuts. Ja podia dir missa Xavi, insistint en una idea, que el seu equip havia estat millor que el Girona, que només va captar ell. L'estadi gironí, que fa vint-i-cinc anys presenciava partits de Primera Catalana, va xalar durant tantes nits que és impossible que la llegenda d'aquest equip no passi de generació en generació. El més lògic és que s'acabin inventant històries i que algú acabi creient que el Girona 2023-24 va acabar per damunt del Barça, encara que no sigui així. No passarà res si algú ho pensa de veritat.

Nits apassionants com la del València, en què Stuani va capgirar el marcador en els minuts finals provocant la foto de la temporada, la que dona forma a aquest text. On jugadors, cos tècnic i aficionats van connectar d'una manera tan personal que van fusionar-se per ser un sol ser. O la nit del 4-3 a l'Atlètic de Madrid per estrenar el 2024, amb el golàs d'Iván Martín al 91. O la vibració sobrenatural que se sentia en cada allau de deu minuts en què els Dovbyk, Tsygankov, Savinho i companyia feien tres o més gols. Si necessiten testimonis, parlin amb el Sevilla, l'Almeria o el Mallorca, per citar-ne alguns.

Queda prohibit oblidar el Girona 2023-24, el que farà sonar l'himne de la Lliga de Campions per primera vegada en la història. Hi ha gent que plorarà, quan passi. De fet, ja hi ha gent que ha plorat.

