Afegir talent per al planter

No tots els focus del Girona van destinats al primer equip. L'Acadèmia, una aposta del club que ha anat creixent amb el pas dels anys, també viurà una extraordinària prova de foc la temporada vinent. L'èxit dels homes de Míchel comporta que el Juvenil disputi la Youth League i s'enfronti a les millors pedreres d'Europa. I això obliga els màxims responsables a reforçar una plantilla que elevi el nivell i, a la vegada, pugui permetre que, d'aquí a un temps, els grans tinguin més possibilitats de nodrir-se amb jugadors que coneixen l'idioma futbolístic.

En aquest sentit, el periodista Xavi Jorquera va avançar que el Girona té tancats els fitxatges d'un extrem del Vila-real i un migcampista del Llevant. Es tracta de Luis Montes (2006) i Marcos Roldán (2007), dos talents que s'incorporaran a l'entitat catalana procedents de la Comunitat Valenciana per reforçar el juvenil, que aquest any ha tancat el campionat de Divisió d'Honor en novè lloc i s'haurà de desplaçar fins a Palamós per competir a la Youth League, perquè el Municipal de Vilablareix, el recinte que acull els seus partits, no complirà els mínims exigits per la UEFA.

Luis Montes

L'extrem granadí Luis Montes va arribar a Vila-real amb dotze anys, sent infantil de primer any, el curs 2018-19, i fa sis temporades que està al club, d'on en marxarà sent juvenil de segon any. La informació publicada per Jorquera diu que és el Vila-real qui no ha renovat el contracte del futbolista, que finalitzava aquest 30 de juny. Ara en signarà un «d'important, i de llarga durada», en paraules del periodista. Montes ha disputat 29 partits aquest curs, superant els 1.300 minuts i va arribar a ser internacional amb la selecció espanyola sub-16, disputant quatre amistosos a finals del 2021.

Marcos Roldán (2007), amb el Llevant. / INSTAGRAM

Marcos Roldán

El migcampista valencià Marcos Roldán, en canvi, sí que tenia una proposta del Llevant per renovar el seu vincle, que també s'acabava, però ha preferit escollir l'oferta del Girona per incorporar-se a Catalunya. Roldán haurà estat dos anys al Llevant, d'on va arribar del València en el seu darrer any com a cadet. Segons Jorquera, «li agrada jugar per zones intermèdies i té moltíssima arribada a l'àrea rival. Excepte en el doble pivot, pot jugar per tot el mig del camp fins i tot escorat a la banda».

Aquest curs, en la Lliga Nacional Juvenil, el valencià ha jugat 32 dels 34 partits possibles i ha estat el màxim golejador de l'equip, amb onze gols. Farà el salt a Divisió d'Honor amb el Girona sent juvenil de segon any.

Tant Montes com Roldán han rebutjat ofertes d'altres clubs i han decidit que el millor que podien fer era signar pel Girona.

Els rivals a la Lliga

El Girona ja sap a qui s'enfrontarà en la Divisió d'Honor juvenil de la temporada 2024-25. El grup 3 el formaran, a banda del conjunt gironí:el Barça, l'Espanyol, la Damm, el Mercantil, el Badalona, el Cornellà, el Gimnàstic de Tarragona, el Gimnàstic Manresa, el Mallorca, el San Francisco, el Santo Domingo, el Balears, l'Osca, el Reial Saragossa i el Racing Saragossa.

Cinc espanyols a Europa

Espanya tindrà cinc representants a la Youth League 2024-25: el Reial Madrid, el Barça, el Girona, l'Atlètic de Madrid i el Betis. El format, com passa amb la Champions, també canvia i hi haurà dues rutes.

La dels gironins, la ruta Champions, composta per 36 equips, obliga a jugar sis partits contra sis rivals diferents, dels quals sortiran els 22 que es classificaran per als setzens de final. Els altres deu sortiran de la ruta de Campions Nacionals. A partir dels setzens s'uneixen ambdues i seran eliminatòries directes a un únic partit.

