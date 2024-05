El lloretenc Sergi Cardona s’acomiada del Las Palmas

El defensa de Lloret de Mar, Sergi Cardona, ha emès un comunicat on confirma que no continuarà al Las Palmas la temporada vinent. El lateral esquerre selvatà, de 24 anys, deixa el club canari després de quatre temporades en què ha disputat 117 partits i ha viscut un ascens a Primera. El creixement de Cardona i, estar lliure de contracte, l’ha situat a l’òrbita de clubs com el Vila-real, l’Atlètic de Madrid i també el Girona, que no té cap recanvi natural per a Miguel Gutiérrez al carril esquerre.

Format al planter del Lloret, Cardona es va traslladar a Cambrils per motius familiars i va passar a jugar al Nàstic, amb qui va debutar a Segona i d’on el va captar el Las Palmas el 2020. Ara és lliure per negociar.