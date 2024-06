Girona-Barça: Condemnats a entendre's

365 dies més tard, els despatxos del Girona i del Barça tindran més d'una cita conjunta. A l'horitzó, les carpetes de gairebé els mateixos protagonistes que l'estiu passat, més algun afegit d'última hora, a conseqüència del rendiment i les necessitats actuals, que en certs casos són diferents. Els noms, coneguts, d'Eric Garcia, Oriol Romeu, Pablo Torre i Pau Víctor tornaran a monopolitzar les converses entre Quique Cárcel i Deco, els dos directors esportius, als quals es podrien afegir, fins i tot, Sergi Roberto, Ricard Artero i Mika Faye. Perquè a aquestes altures, ja no es descarta res.

Eric Garcia

L'escenari ideal per als de Montilivi implica que, com a primera opció, i principal, Eric Garcia lideri la defensa blanc-i-vermella en el primer curs del club a la Champions League. Míchel vol tant sí com no el central de Martorell, que ha completat un any perfecte en qualitat de cedit. Garcia ha estat el defensa més golejador de la Lliga, amb cinc gols. Ha encaixat com un guant en el patró de joc del tècnic madrileny i està encantat a la ciutat. Però el Barça té la paella pel mànec, tot i veure's condicionat per una precària economia i la necessitat de vendre. I el Girona, que el curs vinent tindrà un pressupost aproximat d'uns 100 milions d'euros, podria fer força amb l'aposta pel català, que podria sortir per una xifra al voltant dels quinze milions. L'escenari també està alterat pel canvi d'entrenador a la banqueta culer. Hansi Flick també haurà de dir la seva.

En el darrer partit de la selecció catalana a Sabadell contra Panamà, Garcia va valorar-ho de la següent manera: «Està clar que per contracte haig de tornar al Barça per fer la pretemporada i, un cop allà, veurem quina és la situació. Sempre he dit que he sigut molt feliç a Girona, amb els meus companys, i a Míchel li tinc una estima immensa i, òbviament, Girona sempre estarà allà. Però ara mateix sé on jugaré, perquè tinc contracte amb el Barça i haig de tornar-hi», repetia, amb poc entusiasme. El Girona farà tot el possible perquè el viatge sigui efímer i torni a Montilivi.

Oriol Romeu

També es va pronunciar el migcampista d'Ulldecona, Oriol Romeu, que l'estiu passat, després d'una gran temporada com a blanc-i-vermell, va deixar 3,4 milions d'euros per ser dirigit per Xavi. Si Eric ha estat indiscutible per a Míchel, amb qui ha crescut i ha agafat confiança, Romeu n'ha perdut perquè, tret d'un inici una mica esperançador, no ha comptat gens per al de Terrassa, afectat també per unes molèsties al genoll que l'han acompanyat un munt de temps. «Hauré d'analitzar el meu futur durant l'estiu, perquè quan et fas gran el que vols és estar al terreny de joc, i això és una prioritat per a la temporada vinent». Algunes informacions assenyalen que el preu seria molt semblant al que va pagar el Barça l'estiu passat.

Com en el cas d'Eric Garcia, Míchel Sánchez també vol Oriol Romeu en la plantilla de l'estrena continental de la història del club. De fet, en unes declaracions recents, el tècnic no va amagar el seu desig, assegurant que «ho tinc molt clar, vull que tots dos tornin. Serien fitxatges top».

Pablo Torre

Tercer cas, el mitjapunta càntabre Pablo Torre, que aquest curs no ha gaudit de moltes oportunitats en el seu préstec a Girona. El futbolista, però, en converses privades amb el seu entorn, deixa entreveure que pot tornar a Montilivi en propietat.

Tant Eric Garcia, com Oriol Romeu i Pablo Torre acaben contracte amb el Barça el 2026.

PAU VÍCTOR

El davanter del Girona, Pau Víctor, viu l'altra cara de la moneda. És propietat dels gironins i ha jugat cedit al Barça Atlètic, amb qui disputarà el play-off d'ascens a la Segona Divisió. Víctor ha destacat moltíssim, sent el màxim golejador de l'equip de Rafa Márquez, amb divuit gols, a la Primera RFEF.

El Barça té una opció de compra sobre el jugador d'uns tres milions d'euros que, segons informen alguns mitjans, executarà aquest estiu.

RICARD ARTERO

Mundo Deportivo va avançar aquesta setmana l'interès del Barça en fer el mateix que va fer amb Pau Víctor, però amb Ricard Artero. És a dir, demanar una cessió perquè el futbolista de la Bisbal es desenvolupi al filial blaugrana, i reservar-se una opció de compra per si la cosa va bé.

El migcampista no ha pogut jugar amb el primer equip del Girona en el curs actual, a conseqüència d'una greu lesió patida a finals de la temporada passada. Sí que va tenir uns quants minuts amb el segon equip, però gairebé testimonials. Necessitarà jugar.

SERGI ROBERTO I MIKA FAYE

Quique Cárcel va preguntar pel capità blaugrana, que acaba contracte. Tenia la renovació gairebé feta, però l'adéu de Xavi ho ha sacsejat tot i ara podria sortir. Si això passa, el Girona seria una opció. També agrada Mika Faye, central del filial culer, amb qui hi va haver contactes a l'hivern.

