El City "cedeix" el 17% de les accions

Tant a Montilivi com a Manchester tothom tenia clar que el Girona no tindria cap problema per disputar la Lliga de Campions de la temporada que ve. La possibilitat d'enfrontar-se dos equips de la mateixa propietat (Girona i Manchester City) no serà cap impediment perquè el City Football Group ha trobat la manera. Les exigències de la UEFA obliguen el City, fins ara màxim accionista amb un 47% del Girona, a desfer-se del 17% i quedar-se amb un 30%. Després de tot el cap de setmana treballant-hi a la ciutat, Pere Guardiola i un equip d'assessors del City han formalitzat el canvi en el paquet accionarial. La via triada és la del fideïcomís, una fórmula en què cedeix -no ven- una part dels seus béns a una altra persona natural amb l'encàrrec de conservar-los i transmetre'ls a un tercer, que en aquest cas sí que pot ser un una entitat empresarial. Amb aquest moviment, el Girona obté el llum verd de la UEFA a l'espera que en la Junta Extraordinària d'accionistes de principis de juliol s'escenifiqui tot plegat amb la sortida dels consellers del City i l'entrada de nous. A partir d'aquí, el Girona ja sap que haurà d'allunyar-se empresarialment del City i deixar de treballar-hi braç a braç en el dia amb trobades de feina, videoconferències o compartició d'informació, entre altres. Sigui com sigui, doncs, la participació del Girona la Champions League no perilla.