Difícilment es trobarà un però en la temporada 2023-24. El Girona ha finalitzat el millor curs de la seva història amb el tercer lloc a la lliga, la classificació a la Champions, 25 victòries, 85 gols -sent el segon equip més golejador de Primera Divisió per darrere del Reial Madrid, amb 87- i un infinit etcètera de rècords. Míchel ha estat el gran artífex de tot plegat (amb perdó a Quique Cárcel, que és qui ha confeccionat la plantilla), havent trobat la fórmula per treure tot el suc possible als seus futbolistes i fer-los rendir al màxim nivell amb la finalitat d’obtenir grans resultats. Tot això, ha fet que més de la meitat de la plantilla hagi incrementat el seu valor de mercat amb el cas extraordinari de Savinho. L’extrem brasiler està cridat a ser una estrella mundial i, segons Transfermarkt, en tan sols un any ha passat de valer 5 milions a tenir un preu de 40 milions. No és l’únic. Montilivi s’ha convertit en una mina que produeix or.

Les dades s’agafen de juny de 2023 a març de 2024, la qual cosa significa que alguna de les xifres serà superior, però no deixen de ser significatives i són suficients per fer-se una idea de com de bé han anat les coses al Girona. Els 10 jugadors més preats de l’equip de Míchel són Savinho (de 5 a 40 milions), Dovbyk (de 15 a 30 milions), Tsygankov (de 22 a 28 milions), Aleix Garcia (de 10 a 25 milions), Miguel (de 10 a 20 milions), Eric Garcia (de 10 a 20 milions), Herrera (de 5 a 20 milions), Yan Couto (de 4 a 15 milions), IvánMartín (de 3 a 15 milions) i Arnau (de 15 a 10 milions). El lateral maresmenc seria un jugador rara avis perquè, a diferència dels seus companys, s’ha devaluat. No és estrany, tenint en compte que al llarg de la temporada ha estat relegat a un rol secundari amb molts menys minuts dels que estava habituat. També han vist com baixava el seu valor de mercat Toni Villa (de 2,5 milions a 2 milions), que s’ha passat bona part del curs en blanc per culpa d’una lesió, i Juanpe (d’1,5 a 1,2 milions), que ho ha tingut difícil amb la competència a l’eix de la defensa de David López, Blind i Eric Garcia.

Els futbolistes que més han incrementat el seu valor són Savinho, encarint 35 milions el seu preu de mercat; Dovbyk (15 milions); Aleix Garcia (15 milions); Yangel Herrera (15 milions); Iván Martín (12 milions); Yan Couto (11 milions); Miguel (10 milions); i Eric Garcia (10 milions). Tots ells han comptat amb la confiança de Míchel, tenint un lloc pràcticament garantit a l’onze.

D’altra banda, n’hi ha uns pocs que s’han mantingut igual que quan va començar la temporada. Són Stuani (2 milions), Portu (3,5 milions), Blind (3 milions), Pablo Torre (3 milions), Borja García (1 milió), Juan Carlos (300.000 euros) i Toni Fuidias (300.000 euros).

