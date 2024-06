Els joves cedits del Girona es fan un nom a Segona Divisió

El Girona fa una mica més d’una setmana que gaudeix de les vacances d’estiu, però hi ha alguns jugadors que tot just les van començar ahir. Es tracta dels cedits a Segona Divisió, els quals el passat diumenge van donar per finalitzada la temporada amb els objectius dels seus respectius clubs complerts en l’última jornada de la Lliga Hypermotion. Segurament, Gabri Martínez va ser el futbolista que més protagonisme va tenir en el darrer partit del curs a plata amb un solitari gol contra l’Amorebieta (1-0) que va servir per donar la permanència al Mirandés -en conseqüència, va sentenciar el descens del conjunt dirigit per Jandro Castro-. Mentre que a poc més de 300 km, Oscar Ureña va celebrar el retorn del Leganés a Primera Divisió. Amb 21 anys, és el segon ascens de l’extrem figuerenc després de ser també a Tenerife amb els de Míchel.

El Leganés d’Ureña

Oscar Ureña haurà dormit poc en les darreres hores. El futbolista altempordanès va tenir festa ahir a Leganés amb la celebració de l’ascens, el segon en la història del club madrileny, a la ciutat. Els de Borja Jiménez coincidiran amb el Girona la temporada que ve, després de guanyar l’Elx (2-0) en l’última jornada i coronar-se campions de la Lliga Hypermotion.

Ureña hi ha aportat el seu gra de sorra amb 17 partits disputats, quatre dels quals com a titular.

El Mirandés de Gabri, Ilyas i Kébé

A Miranda de Ebro, hi ha hagut bona representació gironina aquesta temporada. Gabri Martínez i Ilyas Chaira han tingut un paper destacat des del principi de la lliga i a l’hivern s’hi va afegir Ibra Kébé.

Els dos davanters s’han guanyat l’afició d’Anduva amb més d’una desena de gols entre els dos. Gabri, amb 41 partits disputats, n’ha marcat nou; mentre que Ilyas, que n’ha jugat 38, ha vist porteria cinc vegades.

Per la seva part, Kébé, que va marcar per recuperar sensacions i buscar minuts després d’un any i mig sense jugar per una greu lesió al genoll, ha tingut un rol més residual amb quatre aparicions -només una sortint d’inici-.

El Mirandés va aconseguir la permanència en l’última jornada gràcies a un gol de Gabri a la segona part.

El Cartagena d’Arnau Ortiz

El Cartagena, on aquesta temporada hi havia Arnau Ortiz, també ha patit una mica, però finalment se n’ha sortit per assegurar la salvació. L’extrem de Figueres no ha comptat amb el protagonisme desitjat, però sí que ha aconseguit ampliar la seva experiència a la categoria. En total, ha disputat 14 partits.

El Saragossa de Manu Vallejo

És un cas a part perquè no es tracta de cap dels joves de l’Acadèmia, però a Segona Divisió també hi ha jugat cedit per part del Girona Manu Vallejo. Sense lloc a l’equip de Míchel, el jugador, de 27 anys, se’n va anar de préstec al Saragossa, on ha estat un revulsiu amb 29 partits disputats, vuit dels quals com a titular.

Tots ells tenen contracte en vigor i tornaran a Girona. El club haurà de decidir si fan la pretemporada amb Míchel per intentar convèncer-lo o si els busca un destí.

Subscriu-te per seguir llegint