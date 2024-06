Luciano Rodríguez, a punt

Són moltes les incògnites al voltant del Girona 2024-25. De les reformes a Montilivi, als preus dels abonaments per a la Champions passant, sobretot pels dubtes sobre la continuïtat de Savinho, Dovbyk i la resta de jugadors més destacats d'aquest curs inoblidable. L'altre gran neguit dels aficionats blanc-i-vermells és veure quines són les primeres cares noves per al Girona de Champions. En aquest sentit, ja fa dies que les xarxes socials bullen amb un reguitzell de noms i especulacions malgrat que encara no s'ha tancat oficialment el curs 23-24. L'estiu serà llarg i més amb Eurocopa, Copa Amèrica i Jocs Olímpics pel mig. És per això que tot el que es pugui avançar, serà guanyar temps. I aquí és on el Girona sembla que ha fet la feina. El club té diverses negociacions no només encetades sinó ben encarrilades alguna de les quals és a punt de tancar-se. És el cas de l'extrem uruguaià, Luciano Rodríguez, del Liverpool de Montevideo. L'atacant charrúa, de vint anys, té tots els números per convertir-se en el primer fitxatge del Girona 24-25. I no seria un fitxatge qualsevol, sinó que Rodríguez es convertiria el més car de la història del conjunt gironí. Diverses informacions des de l'Uruguai assenyalen que el Girona pagaria uns catorze milions d'euros pel 75% dels seus drets, més un 30% de la plusvàlua en cas d'un futur traspàs. Lucho està concentrat aquests dies amb la selecció de l'Uruguai per preparar la Copa Amèrica que es comença als Estats Units a finals de mes.

Rodríguez, amb la selecció absoluta de l'Uruguai / Instagram

Quelcom de molt bo li deu haver vist la direcció esportiva del Girona perquè es decideixi a fer una inversió tan elevada. La nova dimensió en què ha entrat el club fa que els ingressos per drets televisius i, sobretot, per participar a la Lliga de Campions augmentin exponencialment i això comportarà que el Girona piqui més amunt. També que els clubs es freguin les mans quan truqui a la seva porta, és clar. Sigui com sigui, si es confirma finalment l'alta de Rodríguez, el Girona haurà trencat el sostre econòmic d'un fitxatge, que fins ara marcava Artem Dovbyk per qui l'estiu passat el conjunt gironí va pagar gairebé vuit milions (7'75) d'euros al Dnipro. Per sota queden Jhon Solís (6 milions) i Tsygankov, Mojica i Muniesa (5).

Elèctric, ràpid, desvergonyit i amb gol, Luciano Rodríguez és un extrem dret que pot fer de fals davanter centre. Un dels seus punts forts és el xut extraordinari des de la llarga distància gràcies al qual ha aconseguit uns quants gols de bella factura. Un especialista en majúscules també en els llançaments de faltes. Tot i haver acumulat poca experiència amb el Liverpool FC, de Montevideo, (19 partits i 4 gols), Rodríguez és considerat el gran talent emergent de l'Uruguai. Campió del món sub20 l'any passat, enguany ha debutat amb l'absoluta i Marcelo Bielsa no ha dubtat a convocar-lo per la Copa Amèrica. De fet, grans clubs com Feyenoord, River Plate, Vasco da Gama o Palmeiras l'han intentat seduir els darrers mesos. Tot i això, el jugador ja fa dies que explicava que ho tenia encarat amb el Girona i, fa l'efecte que així serà.