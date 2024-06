El repte pendent d’Stuani

Danubio, Bellavista, Reggina, Albacete, Llevant, Racing de Santander, Espanyol i Middlesbrough són algunes de les samarretes que ha defensat Cristhian Stuanidurant la seva trajectòria professional. Ha estat a Girona, tanmateix, on ha trobat la felicitat i on ha arrelat. Com si es tractés d’un amor a primera vista, l’uruguaià i l’afició gironina van sentir una fiblada a la panxa el dia del seu debut a Montilivi que alhora era el de l’estrena a Primera del club. L’afició i el davanter sabien que allò era especial, però ben segur que no es pensaven pas que aquella snesació es convertiria en eterna. D’ençà d’aquells dos gols a l’Atlètic de Madrid a Montilivi (2-2) a finals d’agost del 2017 ha plogut molt i tant el Girona com Stuani n’han viscut de tots colors. Moltes de fredes, però també moltes de calentes. Disgustos i alegries, sobretot aquesta darrera temporada en què, havent assumit un rol diferent de l’habitual, ha participat activament en la consecució del bitllet per a la Champions League. Internacional absolut mig centenar de vegades, present en dos Mundials i tres Copes Amèriques, màxim golejador de la història del Girona amb 131 dianes, dues vegades pitxitxi de Segona vestit de blanc-i-vermell i pal de paller del vestidor de Montilivi des de fa temps, l’afició no es cansa de reclamar una estàtua a la ciutat en honor seu. El darrer va ser el seu company Juanpe al balcó de l’Ajuntament fa quinze dies amb l’alcalde Lluc Salellas al cantó durant els actes de celebració del final de la temporada. Tot i això, amb 37 anys (a l’octubre en farà 38) i contracte fins al 2026, Stuani encara té reptes al davant. Tastar per primer cop a la seva carrera la Champions és el més clar i el curs que ve podrà fer-ho per continuar endolcint la seva història d’amor amb el Girona.

Stuani lluita amb el francès Varane durant el Mundial de Rússia 2018 / Efe/Ritchie Tongo

La fam competitiva és el que l’ha mogut sempre i, per exemple, el que li ha permès enguany mantenir-se implicat el cent per cent malgrat haver cedit la titularitat a Dovbyk. Malgrat començar de suplent, l’uruguaià ha tancat el curs amb nou gols repartits en trenta-un partits de Lliga, dels quals només cinc de titular. A més a més, a la Copa n’ha fet cinc més la qual cosa eleva la xifra total del curs a catorze gols. Tot plegat reflecteix el caràcter guanyador d’un davanter que és història viva al club i que no vol deixar de ser-ne. I algú dirà, què li falta per fer a aquest xicot? Molt fàcil. Haver jugat Champions.

Des que va travessar l’Atlàntic el 2007 per fitxar pel Reggina italià, mai Stuani ha participat en cap competició europea. Amb l’Espanyol va ser quan més a prop ho va tenir, però res. Ha hagut de ser el Girona on, ben segur, quan hi va arribar l’estiu del 2017 no s’hauria imaginat mai que li brindaria l’oportunitat d’estrenar-se a Europa. I no pas a l’Europa League o la Conference, sinó a la Champions League. A més a més, si res no es torça, ho farà lluint el braçalet de capità tal com va prometre Míchel fa uns mesos públicament. «Sempre he dit que és, segurament, el jugador més important de la història del Girona. Té un nivell competitiu i de líder màxim», afegia el tècnic madrileny el mateix dia.

Stuani, doncs, podrà degustar la competició internacional a partir del setembre que ve. Serà la primera vegada que ho faci en l’àmbit dels clubs perquè fins ara, les experiències internacionals del charrúa havien estat amb la selecció. Habitual des del 2012 quan va debutar a Gdansk contra Polònia, Stuani va ser el soci perfecte de Diego Forlán, primer, i de Luis Suárez i Edison Cavani després. Cinquanta partits i vuit gols amb la celeste l’avalen en una trajectòria que es va acabar el novembre del 2019 després d’un duel a Hongria. Enrere queden dos Mundials (Brasil 2014 i Rússia 2018) i tres Copes Amèriques (2015, 2016 i 1019). Tancada l’etapa amb la selecció, la finestra internacional se li torna a obrir ara amb el seu club. Stuani, com el Girona, trepitjarà territori Champions.