El president del City assegura que «a Girona hem vist la perfecció»

El Girona és el gran exemple d’èxit del City Football Group (CFG). El president del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, ha parlat de la gran temporada de l’equip blanc-i-vermell en una entrevista publicada pel club citizen. El Chairman ha assegurat que «a Girona hem vist la perfecció amb Míchel d’entrenador, Quique de director esportiu, etc.»: «Tothom ha pujat al vaixell i s’ha superat».

Destacant que el Girona té el 16è pressupost més alt de LaLiga i «ha competit de tu a tu contra el Madrid i el Barça fins al final, acabant tercer i classificant-se a la Champions per primer cop a la seva història», Al Mubarak ha remarcat que «és extraordinari». «El Girona personifica el que som com a grup i com un club pot superar-se si està ben dirigit», ha afegit.