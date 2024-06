Romeu: "Et ve el Barça i et diuen que seràs important..."

Oriol Romeu, migcampista del FC Barcelona, va participar en el programa 'L'Eclipsi' de 3Cat on va valorar la seva temporada al club blaugrana i la seva sortida del Girona el passat estiu. El futbolista d'Ulldecona també va explicar com ha afrontat la temporada a nivell personal, després de no tenir els minuts desitjats sobre la gespa. “Quant a l'aspecte físic, no és el que m'hagués agradat. Tema mental, tampoc. Per errors o actuacions individuals. He sobrepassat una mica els pensaments i li he donat massa voltes al capdavant", afirma Romeu. El jugador català no ha estat molt protagonista amb Xavi Hernández i la seva continuïtat està en l'aire, malgrat la marxa del de Terrassa.

Oriol Romeu va respondre a les preguntes de Roger Escapa, presentador de 'L'Eclipsi', sobre el seu nivell ofert al Barça i després d'estar en el focus de les crítiques durant molts partits. “Realment estic capacitat? M'ho he replantejat moltes vegades, però sí. Quan estava a la banqueta, intentava situar-me dins mentalment per a quan Xavi em digués d'entrar. Ja al camp, l'adrenalina és més alta i si perdia un partit no podia dormir... és diferent estar en la banqueta que sobre la gespa".

Romeu ha disputat 38 partits aquesta temporada, només 17 com a titular sumant un total de 1.435 minuts. Als seus 32 anys, està a l'expectativa dels plans del nou entrenador blaugrana Hansi Flick per saber si continua la pròxima temporada. El jugador té dos anys més de contracte, encara que no vol repetir una altra experiència de viure en l'ostracisme.

El d'Ulldecona vol seguir en l'elit futbolística amb protagonisme i, de no tenir-ho, estudiaria propostes, com pot ser la del Girona. El pivot se sent bé físicament i capacitat per continuar: "No sé on em veig. El que sé és que amb 27 anys pensava que als 32 o 33, em retiraria, però sí que és veritat que ara he trobat rutines que m'han ajudat molt i espero aguantar molt més".

El migcampista d'Ulldecona, que va començar sent titular i un fix en el pivot del Barça, va anar perdent la confiança fins al punt que va desaparèixer de les alineacions. Amb el pas dels mesos, a penes hem anat veient a comptagotes a l'ebrenc. Si en les primeres trobades es va lloar a l'ex del Southampton com una aposta encertada, amb el pas de les jornades el rendiment de Romeu va ser una cosa decreixent.

De fet, el van arribar a comparar amb Busquets, però el jugador té clar que ell mai ha pensat en això. Era evident que la seva labor no anava a ser aquesta, sinó sumar en la rotació i aportar el seu coneixement de la casa després d'haver-se criat al Barça. “Valoro molt el que ha fet Busquets però no vaig venir amb la intenció de suplir-li. M'exigia jo més a mi mateix del que deien”.

A Girona va viure temps feliços el d'Ulldecona. 33 partits, dos gols i una gran rellevància en l'engranatge de Míchel.

L'estiu passat el Barça el va incorporar en l'operació 'Pablo Torre' i va fitxar pel club blaugrana per arribar com a pivot titular. El d'Ulldecona va acceptar l'oferta des del primer moment. “Quan prens una decisió ho fas amb el que tens damunt de la taula… jo probablement prendria la mateixa decisió si es repetís. Et ve el Barça amb una oferta i et diuen que seràs molt important... Després aprens si surt d'una manera o una altra”.

Romeu també va repassar alguns aspectes de la seva vida personal. El d'Ulldecona ha demostrat ser una persona diferent i honrada: “M'encanta llegir, veure la sortida del Sol i intento anar a dormir sempre aviat i estar preparat per a tot. Em centro molt en els meus fills i intentes compensar quan estàs a casa, ja que paso molt temps amb l'equip fora. També m'encanta cuinar, és la meva passió".

En ser preguntat pels salaris dels seus companys, afirma que al vestuari del Barça no es parla d'això, sinó de guanyar. “Jo veient i coneixent a jugadors, és del que menys es parla. L'important són els gols i guanyar. Quan jugues bé és quan dorms millor. Molts jugadors acaben arruïnats perquè els falta assessorament econòmic. Avui dia els jugadors estan més preparats”.