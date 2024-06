El Girona enllesteix els dos primers fitxatges de Champions

La inactivitat de l’equip de Míchel, que està gaudint d’unes vacances més que merescudes després de la gran temporada que ha fet, contrasta radicalment amb el que s’està vivint aquests dies als despatxos de Montilivi. Que hi hagi silenci, no significa que no s’estiguin coent coses. En aquest sentit, el Girona ja té a punt els dos primers fitxatges per al debut a la Lliga de Campions. Es tracta del central txec Ladislav Krejci i l’extrem uruguaià Luciano Rodríguez. L’acord amb els dos futbolistes és total i només està pendent de l’anunci oficial, que es farà pròximament.

Ladislav Krejci (Sparta de Praga) i Luciano Rodríguez (Liverpool de Monteviedo) seran dues incorporacions de luxe per a la plantilla gironina i es confia que donin un rendiment immediat per justificar la inversió que es farà amb els dos. Després de pagar gairebé vuit milions d’euros l’estiu passat per Dovbyk, el Girona es gastarà al voltant d’uns 25 ‘quilos’ per fitxar als primers dos nous futbolistes per al curs vinent. L’entitat blanc-i-vermella invertirà prop de 10 milions per fer-se amb els serveis del defensa txec i gairebé 15 en el davanter de Monteviedo. En conseqüència, Ladislav Krejci i Luciano Rodríguez es convertiran en els fitxatges més cars de la història del club.

El central ideal

Ladislav Krejci, de 25 anys, encaixa perfectament en el sistema del Girona de Míchel. El central esquerrà destaca per la sortida de pilota que té, la seva envergadura (mesura 1,91 metres) i el bon joc aeri, el qual li ha permès lluir-se de cara a la porteria. L’internacional absolut amb la República Txeca, el qual participarà amb el seu país a l’Eurocopa que arrenca aquest divendres a Alemanya i dimarts de la setmana vinent s’estrenarà davant Portugal, ha marcat un total de 21 gols i ha repartit vuit assistències en els 45 partits que ha disputat les dues darreres temporades defensant la samarreta de l’Sparta de Praga.

A més a més, és polivalent. Tot i que juga de central, Ladislav Krejci també pot actuar com a pivot defensiu. Després del retorn d’Eric Garcia al Barça, el txec acompanyarà Daley Blind i David López a l’eix de la defensa.

Tenint en compte que en l’actualitat està concentrat amb la selecció de la República Txeca, és probable que la data de l’anunci del seu fitxatge depengui del que facin els txecs a l’Eurocopa. L’acord, però, està tancat i Ladislav Krejci jugarà de blanc-i-vermell a Montilivi.

La futura estrella d’Uruguai

Luciano Rodríguez, de 20 anys, també es convertirà en futbolista del Girona, com va explicar Diari de Girona. L’extrem uruguaià es convertirà en el fitxatge més car de la història del club, ja que el preu pel 70% dels seus drets (més un 30% de la plusvàlua en cas d’un futur traspàs) rondarà els 15 milions d’euros.

El charrúa és una de les grans promeses del futbol sudamericà, malgrat que finalment no ha entrat en la convocatòria de la selecció absoluta per a la Copa Amèrica. Luciano Rodríguez ocupa la mateixa posició que Savinho, el qual s’intentarà retenir-lo a Montilivi, i té gol.

D’altra banda, el Girona ha temptejat les opcions del davanter Abel Ruiz (Sporting de Braga) i el mitjapunta Aimar Oroz (Osasuna). El club de Pamplona va refusar una primera oferta feta des de Montilivi s’aproximava als sis milions d’euros i també hauria dit que no a una d’uns 10 milions per part de l’Athletic, sostenint que la clàusula del jugador és de 28 milions.

