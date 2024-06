El Girona entrarà en el top dels 40 principals de la lliga

El Girona ha superat tots els rècords, després de tancar una temporada històrica amb el tercer lloc de la lliga -per darrere del Reial Madrid i el Barcelona i per davant de l’Atlètic de Madrid- i la celebrada classificació a la Champions. El conjunt de Míchel ha sumat 81 punts enguany, la qual cosa l’ha portat a escalar fins al 41è lloc de la classificació històrica dels equips espanyols a Primera Divisió amb un total de 218 punts aconseguits en només quatre cursos a l’elit del futbol estatal.

Això significa que el curs vinent els gironins entraran en el top dels 40 principals de la lliga perquè superaran, segur, el Còrdova. L’equip andalús és el que marca la frontera dels 40, té 230 punts en el rànquing i, de moment, no en sumarà més durant un temps perquè el pròxim exercici continuarà a Primera RFEF, després de caure a les semifinals del play-off d’ascens a Segona Divisió.

Per davant, el Girona té equips com el Madrid i el Barça, que són els dos clubs amb més temporades a Primera (93), el Betis (58), l’Osasuna (42), Las Palmas (35), el Rayo Vallecano (21), l’Alabès (18) o l’Almeria (8). No obstant això, n’ha aconseguit deixar enrere d’altres com el Leganés (4), contra el qual coincidirà el curs que ve pel seu retorn a la lliga com a campió de Segona, el desaparegut Burgos (6) o el Recreativo de Huelva (5). Dels equips amb només quatre temporades a la màxima categoria del futbol espanyol, els de Montilivi són els que més amunt estan. Superen així al desaparegut Compostela, Leganés, Numància, Nàstic de Tarragona, Alcoià i Real Unión.

Aquesta és la llista dels 41 equips amb més punts de Primera: Madrid (4.959), Barça (4.849), Atlètic (3.977), València (3.755), Athletic (3.735), Sevilla (3.243), Espanyol (2.998), Reial Societat (2.983), Betis (2.279), Saragossa (2.109), Celta (2.099), Deportivo de la Corunya (1.843), Valladolid (1.625), Osasuna (1.589), Racing de Santander (1.415), Sporting de Gijón (1.389), Vila-real (1.369), Mallorca (1.310), Oviedo (1.174), LasPalmas (1.082), Getafe (883), Granada (828), Rayo Vallecano (823), Màlaga (791), Elx (709), Alabès (672), Llevant (631), CD Màlaga (540), Hèrcules (538), Tenerife (510), Cadis (499), Múrcia (445), Salamanca (375), Eibar (302), Almeria (301), Logronyès (293), Castelló (285), Albacete (257), Còrdova (230) i Girona (218).

L’objectiu de consolidar-se a Primera també passa per anar pujant posicions en aquest rànquing i convertir-se en un històric de la lliga.

