Aleix Garcia ja és a Alemanya per fitxar pel Bayer Leverkusen

Aleix Garcia està a punt de convertir-se oficialment en nou jugador del Bayer Leverkusen. El migcampista d'Ulldecona ha viatjat a Alemanya i ara mateix estaria passant la revisió mèdica, pas previ per deixar el Girona. Diaris alemanys com el Bild han capturat imatges de l'arribada del jugador català en un centre mèdic de Leverkusen per passar el control a les 12 del migdia. Segons informen, Aleix Garcia firmaria un contracte per cinc temporades, fins al 2029. La incorporació d'Aleix Garcia al Bayer Leverkusen ha estat una petició del tècnic Xabi Alonso.

Aquesta serà la venda més cara de la història del Girona, ja que Aleix Garcia deixarà 18 milions d'euros, més dos en variables, a les arques del club gironí. La brúixola del Girona en la millor temporada de tots els temps deixa Montilivi després de cinc temporades, repartides en dues etapes.