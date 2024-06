El Girona publica els nous abonaments, que no inclouen la Champions League

Serà car, veure esport a Girona. I sobretot, seguir les aventures de l'equip de Míchel en un curs en què s'estrenarà, per primera vegada en la història, a Europa. De fet, el gran misteri, veure com s'ho farà el club amb els seus abonats perquè vegin en directe l'equip a Montilivi a la Lliga de Campions, no està resolt: en els abonaments publicats, no s'inclou la Champions. Així que tothom continuarà mossegant-se les ungles unes setmanes més. De moment, com si fos un petit tastet, l'entitat va fer públic què valdrà veure els dinous partits de Lliga. La forquilla de preus va dels 340 euros als gols en cas de renovació per als adults, als gairebé 1.000 euros a tribuna en cas de nova alta. L'abonament també inclou la Copa del Rei fins a l'eliminatòria dels quarts de final, sempre que el rival no sigui el Barça, el Madrid o l'Atlètic de Madrid.

Com en tot, hi ha avantatges i desavantatges. El Girona premia l'assistència de la mateixa manera que penalitza la infidelitat. Perquè les renovacions seran d'un preu inferior a les noves altes si s'ha assistit a un mínim de nou partits, gairebé la meitat dels disputats a l'estadi. L'any vinent això varia, perquè qui presenciï menys dels 50% partits inclosos a l'abonament, el curs 2025/26 pagaran com si fossin una alta nova. Motius per continuar garantint sold-out rere sold-out. I per no entrar en càstigs. Dins del text s'especifica que "el club es reserva el dret de no renovar l'abonament 25/26 a aquells que no hagin assistit a un mínim del 25% dels partits de la temporada 24/25 inclosos en l'abonament. Durant la temporada 24/25, tots els abonats que no assisteixin, ni cedeixin ni alliberin el seu seient durant 4 partits seguits, el Club es reserva el dret d'alliberar els seus seients automàticament per als dos partits següents".

Entre els estímuls, assistir a més del 50% dels partits inclosos en l'abonament, garanteix el preu de la renovació per a la temporada següent; anar als deu primers partits permetrà tenir la possibilitat d'assistir a un entrenament i poder conèixer la plantilla; anar-hi als quinze, entrar en un sorteig per jugar un partit a l'estadi; i si s'hi va a tots i encara no s'ha guanyat la placa al seient, que la hi posin.

També hi ha sorpreses, perquè ningú no s'esperava que pugessin el preu del carnet de soci: que passa de cinquanta a seixanta euros. I es posen a la venda experiències, perquè els aficionats blanc-i-vermells que ho desitgin puguin gaudir del Girona com no ho havien fet abans. Hi ha la millora fan i la millora premium, que implica, pagant l'abonament en curs més cent euros o tres-cents, samarretes, bufandes o un pack d'experiència vip, entre altres. Cada renovació, a més, ja té un obsequi a la butxaca.

La pujada econòmica respecte a la temporada passada és més que evident. Especialment, cap a les noves altes. Agafem com a referència el preu d'un adult. Una tribuna el curs passat valia 840 i ara 937; uns cent euros de diferència. En les renovacions, la diferència no és tan gran, però també és: de 730 a 780, cinquanta euros. A Preferent, de 620 a 665 i a Gol, de 320 a 340. Això vol dir que l'augment oscil·la entre els vint i els cinquanta euros esmentats. Per als nouvinguts, que cada cop són més perquè el club presumeix de disposar de 9.700 abonats i 16.000 socis, aproximadament, la diferència més petita és entre els 370 a 410 als gols; és a dir, quaranta euros. Una nova alta paga el doble que una renovació. Premiar l'assistència i penalitzar la infidelitat, el que dèiem.

Calendari

La pregunta que es fa molta gent, quan s'ha de pagar això? Quins terminis hi ha? En el cas dels abonats que renovin, tenen temps fins al 16 de juny per gestionar l'abonament; del 21 al 26 poden fraccionar el pagament i fer-lo amb targeta i l'1 de juliol, torn per al gir de rebut, tant de l'abonament com de la quota de soci, en dos càrrecs per separat. Per les noves altes; la llista d'espera estarà oberta fins al 17 de juny i a partir del 18 els socis sense abonament poden passar a tenir-ne.

Moltes famílies gironines ja fan càlculs per comprovar quines possibilitats tenen d'anar a Montilivi i a Fontajau a la vegada. Perquè seguir el Girona, el Bàsquet Girona i l'Spar Girona serà més car que mai. Fer-ho bé té un preu, i a Girona tothom està excel·lint. Però no tothom podrà seguir el ritme que seguia, per descomptat. El Bàsquet Girona ja va publicar els abonaments, entre 190 i 390 euros. Encara no se saben els de l'Uni. I sí els de futbol, però no els de la Champions, en què el problema ja no és la xifra (que també) sinó com s'ho faran perquè tingui els menors perjudicis possibles per als abonats, tenint en compte que les graderies retràctils no es poden ocupar i tan sols uns 6.500 abonats per partit podran entrar a l'estadi. Serà impossible fer feliç a tothom. L'espera, que s'està fent llarga, continua.