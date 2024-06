Oficial: Ladislav Krejci, el primer fitxatge de Champions

No fa ni 24 hores que Aleix Garcia ha marxat del Girona per jugar al Bayer Leverkusen, que el club ja ha trobat un bon motiu per passar el dol. Ladislav Krejci ha estat anunciat aquesta tarda com a nou jugador de l'equip de Míchel, després de firmar un contracte per cinc temporades, fins al juny de 2029, amb els de Montilivi. El central txec és converteix, d'aquesta manera, en el primer fitxatge de la temporada del debut a la Champions i també en el més car de la història -agafant el relleu de Dovbyk, pel qual es van invertir prop de 8 milions pel 70% dels seus drets-, a l'espera de poder anunciar Luciano Rodríguez. L'acord amb l'Sparta de Praga per aconseguir fer-se amb els serveis del defensa nascut a Rosice s'ha tancat per uns 12 milions d'euros, mentre que per l'extrem uruguaià se'n pagaran uns 15 al Liverpool de Monteviedo pel 70% dels seus drets.

El Girona ha accelerat l'arribada de Krejci, després que el futbolista hagi obtingut un permís especial per absentar-se un parell de dies de la concentració amb la selecció de la República Txeca a l'Eurocopa i viatjar a Girona. El central va arribar ahir a la ciutat per conèixer el seu nou club i firmar el contracte que el vincula a l'entitat gironina fins al 2029.

Un central golejador

Ladislav Krejci, de 25 anys, s'adaptarà molt bé al Girona de Míchel. El central esquerrà destaca per la sortida de pilota que té, la seva envergadura (mesura 1,91 metres) i el bon joc aeri, el qual li ha permès lluir-se de cara a la porteria. En total, ha marcat un total de 21 gols i ha repartit vuit assistències en els 45 partits que ha disputat les dues darreres temporades defensant la samarreta de l’Sparta de Praga.

A més a més, és polivalent. Tot i que juga de central, Krejci també pot actuar com a pivot defensiu. Després del retorn d’Eric Garcia al Barça, el txec acompanyarà Daley Blind i David López a l’eix de la defensa.

L’internacional absolut amb la República Txeca participarà amb el seu país a l’Eurocopa que arrenca aquest divendres a Alemanya i dimarts de la setmana vinent s’estrenarà davant Portugal.

La primera impressió

El viatge de Ladislav Krejci a Girona ha estat un vist i no vist, tenint en compte que ara mateix el que l'ocupa és l'Eurocopa, però el txec ha tingut temps suficient per fer-se les primeres fotos vestit de blanc-i-vermell i donar la seva impressió sobre l'operació. En una entrevista al club, Krejci va explicar que «és increïble. Estic molt agraït per poder formar part d'això, part d'aquest club. No puc esperar a fer els primers passos». El central txec va dir per quina raó va escollir els de Montilivi. «Sento que el club em vol durant un llarg període. Quan m'expliquen el projecte i tot, m'agrada molt. I després també, vaig seguir la trajectòria de la temporada passada i l'estil de joc i el nou repte, que serà el pròxim curs... és un gran desafiament per a mi, i per això he triat el Girona».

Krejci al·lucina amb la possibilitat de disputar la màxima competició europea de clubs. «Va tenir un gran impacte quan estava triant els passos que havia de seguir perquè amb l'Sparta de Praga vam jugar l'Europa League i la Conference League, però mai no vam arribar a la Champions League. I la Champions és el somni de qualsevol futbolista. Em fa feliç poder-la jugar».

El seu discurs va barrejar la felicitat que sentia amb un punt de maduresa sorprenent. «M'és difícil definir-me, però jugo de central o migcentre. Espero que tot encaixi i guanyem molts partits» assegurava, amb una rialla inesborrable. «Tinc moltes ganes de sentir l'ambient, sentir la mentalitat, jugar aquest estil de futbol. Vull veure la Lliga i també la Champions League. I a tothom a la ciutat. No puc esperar-me, no», finalitzava. És un fitxatge il·lusionant.