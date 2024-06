Krejci, un fitxatge de rècord

El Girona va pagar l’estiu passat set milions i mig al Dnipro pel 75% dels drets d’Artem Dovbyk. El davanter ucraïnès era, llavors un gran desconegut per als aficionats blanc-i-vermells que veien com el club feia la inversió més forta de la seva història. Uns diners que de seguida es va començar a veure que estaven ben invertits. De fet, fins i tot, els set milions i mig han acabat sent una ganga perquè Dovbyk ha estat el màxim golejador de Primera Divisió i un jugador determinant per a la millor temporada de la història del conjunt gironí. Encara més, perquè, lògicament, el rendiment de l’ucraïnès ha cridat l’atenció dels grans clubs continentals i Atlètic de Madrid, Nàpols o Arsenal han començat a temptejar el terreny per un possible traspàs. Això sí, el Girona té clar que qui el vulgui haurà de descarregar fort i acostar-se molt a una clàusula de rescissió situada entre els quaranta i cinquanta milions. Això sí, caldrà veure quin tant per cent va a parar a Montilivi perquè tant el Dnipro com el Midtjylland conserven encara un percentatge dels drets del jugador i d’una venda futura.

Dovbyk va costar set milions i mig d'euros l'estiu passat / Marc Martí Font

Es vengui o no, la realitat és que Dovbyk ha sortit barat al Girona. Els set milions i mig (sis pel Dnipro i un i mig pel Midtjylland) van ser una operació milionària per a un club que fins l’estiu passat la xifra més alta que havia pagat per un jugador eren cinc milions. Això és el que van costar Tsygankov (Dinamo), Mojica (Rayo) i Muniesa (Stoke) mentre que per Solís se'n pagarien sis. En aquest sentit, divendres el Girona va anunciar el fitxatge de Ladislav Krejci procedent de l’Sparta de Praga. El polivalent jugador txec, de 24 anys, aterra a Montilivi a canvi de deu milions d’euros, més un parell més de variables. Una quantitat que trenca el sostre establert per Dovbyk i que demostra la nova dimensió en què ha entrat el Girona. La venda d’Aleix Garcia al Bayer Leverkusen, per divuit milions més dos de variables, confirma el nou món de xifres marejants en què es mou ara el Girona.

L’aposta per Krecji és fortíssima. Amb Dovbyk ho va ser i ara el club hi torna amb un jugador que, segurament, té una mica més de cartell i a qui els aficionats podran veure en directe durant l’Eurocopa. En aquest sentit, els informes de Krejci de la secretaria tècnica del Girona eren immillorables i aconsellaven el seu fitxatge ja l’hivern passat. Ha calgut esperar i ara Krejci ja coneix, fins i tot, Montilivi.

Krejci, doncs, es converteix en el fitxatge més car de la història del Girona. Els darrers anys, el club ha fet un pas endavant en aquest sentit i, sense anar més lluny, l’estiu passat es va gastar una bona picossada en fitxatges. No només amb Dovbyk sinó també amb Jhon Solís. Pel colombià, el Girona va pagar sis milions d’euros a l’Atlético Nacional. A més a més també es va pagar al Getafe per Portu aproximadament un milió i mig d’euros i gairebé dos milions al Vila-real per quedar-se Iván Martín en propietat. Sis mesos abans, el club havia pagat cinc milions al Dinamo de Kiev per Viktor Tsygankov i a l’estiu del 2022, quatre al Madrid pel 50% dels drets de Miguel Gutiérrez. En aquest cas, l’operació incloïa que la meitat d’un hipotètic traspàs futur aniria cap al conjunt ucraïnès.

Totes aquestes xifres, més els fitxtages d’Stuani, Choco Lozano, Gallar, Samu Saiz o Gumbau, que es van moure entre el mig milió i els tres, queden desfasades amb l’operació Krecji. Encara més, perquè si tot va com ha d’anar txec li durarà poc l’etiqueta de jugador més car de la història del Girona. I és que el club té encarrilada la incorporació del jove uruguaià Luciano Rodríguez, per qui pagaria uns catorze milions d’euros al Liverpool de Montevideo pel 75% dels seus drets. Un ball de números que engresca d’allò més l’afició del Girona aquests dies i que gaudeix del creixement d’un club que el curs que ve competirà amb els millors a la Champions.