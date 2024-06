Aleix Garcia: «La meva prioritat era continuar al Girona»

Aleix Garcia és un dels noms de la temporada i també del mercat del Girona. El d’Ulldecona s’ha convertit en el traspàs més gra nde la història del Girona després que el Bayer Leverkusen n’hagi pagat 20 milions entre fixes i variables. La matinada passada, Aleix Garcia va ser entrevistat al Tu Diràs, a RAC1, on va revelar que la seva intenció era «continuar a Montilivi». «Cinc minuts abans de dir ‘sí’ estava parlant amb Míchel perquè la meva prioritat era continuar. És futbol i de vegades les situacions no van com hom vol. Estic convençut de la decisió i me’n vaig amb el cap ben alt per haver-ho donat tot sempre», deia. El d’Ulldecona afegia que, amb el traspàs «tots estem contents» perquè el club ingressarà «una bona quantitat de diners». Sí que va plànyer-se de «no poder» jugar Champions amb el Girona. «Volia ser-hi», va dir.

Avui, sorteig de la Lliga

Mentrestant, aquest migdia es farà el sorteig del calendari de Primera Divisió. El Girona coneixerà doncs el camí que haurà de seguir, amb encara la incògnita de si Espanyol o Oviedo completaran la categoria.