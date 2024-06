El Girona continua ampliant horitzons

Fins que el Girona no va tornar al futbol professional, l’estiu del 2008, que veure jugadors estrangers a Montilivi era quelcom ben estrany. Inèdit fins i tot. Eren casos excepcionals de jugadors arrelats al territori com el marroquí Mourad Esbiba o que feia anys que jugaven al futbol espanyol com l’argentí Luis Lozano o els porters Alex Martins, brasiler, i Rafa Ponzo, veneçolà. Aquell curs del retorn a Segona A, el Girona va començar a ampliar horitzons amb l’arribada de jugadors com l’internacional andorrà Marc Bernaus, el brasiler Igor de Souza o el japonès Hiroshi Ibusuki. La presència de jugadors estrangers, tanmateix, s’ha multiplicat arran del salt de qualitat de l’equip gironí i, sobretot, de tastar la Primera Divisió. Argentins, italians, coreans, serbis, hondurenys, ivorians, francesos, panamenys, kosovars, anglesos, uruguaians...El Girona ha tingut futbolistes de fins a trenta-dues nacionalitats diferents. La llista s’amplia a trenta-tres aquest curs següent amb l’arribada al club de Ladislav Krejci. El flamant fitxatge es convertirà en el primer jugador de la República Txeca que defensarà els colors del conjunt gironí.

Krejci és el primer jugador txec de la història del Girona / EFE/Martin Divisek

Krejci estrenarà, doncs, la casella de jugadors txecs que han passat pel Girona. Els darrers països que han tingut representació a Montilivi han estat aquesta mateixa temporada, els Països Baixos amb Daley Blind, i Hongria, amb Antal Yaakobishvili. També fa ben poc, Ucraïna va entrar amb força a la llista de nacionalitats amb Viktor Tsygankov el curs passat i, Artem Dovbyk, aquest. El gran paper de tots dos a Montilivi i ha fet que el Girona sigui un club molt seguit al país ucraïnès, que pateix des de fa més d’un any els efectes d’un conflicte bèl·lic amb Rússia.

Seung Ho Paik, un coreà al Girona el curs 2018-19 / Aniol Resclosa

La República Txeca estrenarà nòmina de futbolistes a Montilivi en un rànquing que lidera l’Argentina. El país sud-americà és el que més jugadors ha aportat històricament al Girona. Actualment, el club només en té un, Gazzaniga, però n’hi ha hagut una desena més (Luis Lozano, Brian Sarmiento, Javier Almirón, Emanuel Biancucchi, Matías Ballini, José Luis Acciari, Darío Sarmiento, Bustos i Castellanos). El segon país amb més representació al Girona és l’Uruguai amb sis, que en seran set. Liderat per Stuani, la nòmina la completen Cristóforo, Bueno, Zeballos, Villa i Barboza. Luciano Rodríguez s’hi afegirà ben aviat. Sis jugadors brasilers també ha tinguit el Girona. Els darrers Couto i Savinho, però abans hi van ser Reinier, Douglas Luiz, Igor de Souza i Alex Martins. Còlombia (Solís, Bernardo, Mojica i Marlos Moreno) i el Marroc (Ilyas Chaira, Moha, Bounou i Mourad), amb quatre jugadors, han tingut una presència notable en un Girona que, qui sap si aquest estiu ampliarà encara més hortizons.