Polèmica amb els comentaris de Teledeporte sobre Dovbyk

Els aficionats del Girona tenien aquesta tarda una cita amb la televisió per veure el primer partit de l'Eurocopa amb presència blanc-i-vermella a la gespa. Dovbyk i Tsygankov han estat titulars en un partit en què el combinat ucraïnès ha sortit ben escaldat (3-0). Tots dos han estat titulars en un partit en què a l'afició del Girona no li han agradat els comentaris de la narració que n'ha fet Teledeporte. Durant un moment del matx, Paco Grande ha afirmat, parlant de Dovbyk, que els seguidors del Girona ja el veuen amb "nostàlgia" perquè el pitxitxi "ja és futur davanter de l'Atlètic de Madrid". Aquests mots han encès de piulades les xarxes socials on els aficionats gironins han mostrat la seva disconformitat i incredulitat. Dovbyk té contracte amb el Girona i una clàusula d'entre quaranta i cinquanta milions. L'Atlètic és un dels equips que s'hi ha interessat, juntament amb el Nàpols i l'Arsenal, entre altres.