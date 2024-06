L'Estrena del Girona a la lliga serà al camp del Betis

La temporada 2023-24 ha passat a la història en tots els sentits per al Girona. Tot i que en futbol no hi ha res impossible, difícilment es podrà repetir un any de somni com el que ha viscut l'afició gironina aquest curs amb la classificació per la Champions League i un frec a frec amb el Madrid pel lideratge durant una bona colla de jornades. Tot plegat ha deixat l'equip a competició europea per primera vegada a la seva història i, alhora, a les portes d'encetar la tercera temporada consecutiva a Primera Divisió també per primer cop. Sí, perquè encara que sembli mentida, el Girona mai abans havia encadenat tres cursos a la màxima categoria. A partir d'aquí, com diu sempre Míchel, toca tornar a començar i avui el club ha conegut el camí que haurà de fer per a l'exercici 2024-25. Un any carregat de motivacions i al·licients que començarà el cap de setmana del 18 d'agost a Sevilla contra el Betis al Benito Villamarín i que acabarà a Montilivi contra l'Atlètic de Madrid el 25 de maig.

El sorteig fet aquest migdia a la seu de la Federació ha determinat ja el calendari de la nova temporada de la Lliga EA Sports amb encara el dubte de si l'Espanyol o l'Oviedo completaran la categoria. Els partits contra el Barça han quedat fixats pel 15 de setembre (5a jornada) i 8 (16a jornada) de desembre a Montilivi i 30 de març al Camp Nou (29 jornada) i 23 de febrer al Bernabéu (25a jornada). Amb previsió que hi hagi obres a Montilivi, la segona jornada, contra Atlètic de Madrid seran a domicili.

La nova temporada tindrà tindrà quatre jornades intersetmanals i s'aturarà uns quants cops per finestres FIFA. Serà entre el dilluns 2 i el dimarts 10 de setembre, entre el dilluns 7 i el dimarts 15 d'octubre, entre el dilluns 11 i el dimarts 19 de novembre, i, ja el 2025, entre el dilluns 17 i el dimarts 25 de març.

El duel contra el Betis serà l'estrena d'una temporada que acabarà el 25 de maig i que, com es fa des de la temporada 2019-2020, és asimètric lliure, la qual cosa implica que no hi ha dues jornades iguals. Segons laLliga i la Federació l'objectiu d'aquest model és complir amb un major nombre de condicionants de seguretat, competicions europees, clubs, obres, festivitats, esdeveniments, maximitzant així l'assistència a estadis i les audiències audiovisuals.

Calendari del Girona FC per a la temporada 2024-2025