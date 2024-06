El límit salarial creix de 2’1 a 52 milions en deu anys

La Lliga no farà públics els límits salarials de Primera i Segona fins cap al setembre. Tot i això, les direccions esportives dels clubs tenen clares ja les xifres per on es podran moure aquest estiu. S’espera un estiu mogut amb unes xifres de mercat estratosfèriques mai vistes a Montilivi. El traspàs d’Aleix Garcia al Leverkusen (20 milions) i el fitxatge de Krejci (12 milions) confirmen que el Girona ha entrat en una nova dimensió, no només futbolística, sinó també econòmica. La tercera posició a la Lliga farà augmentar molt més els ingressos per drets de televisió, que enguany ja havien estat alts i, la classificació per a la Lliga de Campions, també aportarà una bona pluja de milions a Montilivi. A partir d’aquí caldrà veure com acaben els càlculs de la Lliga i quina és la xifra final de què disposarà el Girona per a la despesa esportiva. És a dir, quin serà el límit fixat per a primer equip, cos tècnic i filial. En aquest sentit, aquesta temporada 2023-24 el Girona ha tingut un límit salarial de 51’9 milions d’euros, una xifra de rècord a la història del club i que, amb tota seguretat, se superà el curs vinent.

Lluny queden els temps en què Quique Cárcel havia de fer mans i mànigues per quadrar el límit salarial i que la xifra era de les més baixes, no de Primera sinó també de Segona A. La temporada passada la quantitat ja feia patxoca (42’7) per a un acabat de pujar a la màxima categoria. Tanmateix, en les dues temporades anteriors a Segona A, el Girona es va moure amb límits de 3’9 i 4’3 milions d’euros. Això sí, la Lliga li donava el vistiplau per excedir-lo arran de les ajudes del fons CVC. Més alta va ser el primer any després del descens del 2019 quan, gràcies a l’ajuda de la Lliga, Cárcel va tenir 29’2 milions. En l’anterior etapa a Primera, els topalls per a la plantilla van ser de 37’2 i 31’1 milions.

Un capítol a part són les temporades abans de l’arribada de l’actual propietat. Així l’any del primer ascens, el límit va ser de 6 milions i el curs anterior de 3’6. En el seu primer exercici a Montilivi, Cárcel va haver de fer equilibris amb 2’1 milions la 2014-15. Una xifra que inicialment era d’1’8, però que el club va poder millorar mínimament en una temporada en què es va fregar l’ascens amb la punta dels dits. Un any abans (13-14), quan la Lliga va instaurar aquest sistema per frenar els pressupostos excedits, la xifra era de 2’5.