Juanpe i Juan Carlos hi seran

Mantenir el nucli dur d’un vestidor amb jugadors amb anys d’experiència i que coneguin bé la casa és quelcom sempre necessari a qualsevol club. Homes que s’identifiquen amb l’escut, que n’hagin vistes de tots colors i que sàpiguen, de primera mà, la dificultat d’haver arribat on s’és. Míchel és ben conscient que aquest perfil de futbolista és imprescindible a la plantilla i per això, fins i tot abans d’acabar-se la temporada ja va demanar a la direcció esportiva que renovés el contracte de Juanpe i Juan Carlos, dos dels tres jugadors de l’equip que acabaven contracte aquest trenta de juny. Dit i fet. Els desitjos de Míchel han estat concedits. Ahir mateix, el club va confirmar la continuïtat per una temporada més de Juanpe Ramírez. El central canari, de 33 anys, encetarà així la seva novena temporada a Montilivi, on va arribar-hi el 2016 i on ha viscut els dos ascensos del club a Primera (2017 i 2022). Amb passat al Las Palmas, Racing i Valladolid, acumula 246 partits i 12 gols vestit de blanc-i-vermell. El següent a passar a signar serà Juan Carlos,que també allargarà el vincle per una temporada més. El tercer futbolista que acaba contracte a final de mes, Borja García, per contra, tancarà un cicle al club després d’haver-se passat l’any totalment en blanc per culpa de les lesions. D’aquesta manera, el Girona s’assegura la continuïtat de Juanpe i, ben aviat de Juan Carlos, que juntament amb Cristhian Stuani i Portu formen el nucli dur del vestidor blanc-i-vermell.

Juan Carlos ultima la renovació per una temporada més / Nuri Marguí/Girona FC

Aviat és dit que un jugador arribi a nou temporades en un mateix equip. I més si no és de la casa. I en el cas del Girona, si ve d’un territori tan llunyà com són les illes Canàries. De fet, se sol dir que als futbolistes canaris els costa adaptar-se allà on van quan surten de casa. No és el cas de Juanpe. Un 7 de juliol del 2016 va ser presentat a Montilivi amb un somriure de timidesa que, amb els anys, s’ha transformat en una rialla de felicitat. «No ho sabia però aquell dia em va canviar la vida», deia ara fa un any en el moment de renovar. La trajectòria de Juanpe al Girona viurà, doncs, un capítol més. Segurament el més apassionant i engrescador de tots: la Champions League. Caldrà veure com queda definida la plantilla i la competència que té el canari a l’eix central. De moment, l’eix el formen ell, David López, Daley Blind i Ladislav Krejci. El txec, això sí, també pot actuar al mig del camp. Èric Garcia ha tornat al Barça i si el Girona no aconsegueix que torni, cedit o traspassat, podria arribar un altre central encara.

Borja García, durant un entrenament aquesta temporada / Nuri Marguí/Girona FC

Final d’etapa per a Borja García

Qui no serà a la plantilla de la temporada que ve és Borja García. El mitjapunta madrileny, de 33 anys, no ha debutat aquest curs per culpa de les lesions i el club ha decidit no renovar-li el contracte que acaba el trenta de juny. D’aquesta manera Borja García tancarà la seva segona etapa (2016-20 i 2021-24). Ho farà amb 233 partits i 21 gols a l’esquena, dos ascensos i un paper destacadíssim a la història de l’entitat.