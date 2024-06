Krejci: Un líder amb "caràcter i classe"

Ben segur que quan va començar a sonar el nom de Ladislav Krejci com a possible fitxatge, els aficionats del Girona més hàbils tecnològicament van afanyar-se a cercar vídeos seus a la xarxa. Pinzellades, resums i molts highlights d’un jugador internacional i contrastadíssim a la República Txeca, però força desconegut aquí. En aquest sentit, els seguidors gironins van tenir dimarts al vespre la primera oportunitat de veure en acció en directe Krejci en un partit de l’Eurocopa. La primera cara nova per a la temporada de l’estrena a la Champions Leagueva deixar una impressió notable en la derrota de la República Txeca contra Portugal (1-2). Fent de central esquerrà en una línia de cinc defenses, a Krejci se’l va veure intens en els duels i traient bé la pilota quan Portugal no pressionava. Tanmateix, van ser només noranta minuts. On sí que coneixen bé Krejci és al seu país i des d’allà, Diari de Girona, ha copsat les valoracions de dues veus autoritzades. La primera, la del jugador txec que més partits ha jugat a la Lliga, Radek Bejbl, ex de l’Atlètic de Madrid (1996-00); i l’altra, l'andalús Pablo González, l’únic futbolista espanyol que ha competit aquesta temporada a la Lliga txeca i que s’ha enfrotat amb Krejci en un terreny de joc.

Radek Bejbl, amb Kluivert, durant un Barça-Atlètic el 1999, és el txec amb més partits a la Lliga / Efe/Toni Albir

Tant l’un com l’altre en parlen meravelles i això, al costat de l’interès de clubs del nivell del Betis, Sevilla o la Roma, per força és bon senyal. «És un noi amb un caràcter molt fort i d’una autoconfiança i mentalitat altíssimes», destaca Bejbl, que fins fa un any entrenava en les categories inferiors de la selecció txeca. L’exjugador explica que fins fa poc, Krejci feia de migcampista però que, per característiques, serà més important a l’eix de la defensa. «Té molt bona precisió en la sortida de la pilota. Va molt bé de cap a les dues àrees i és molt útil a pilota aturada, perquè fa molts gols d’estratègia o de segones jugades», afegeix. Bejbl veu Krejci una barreja de Blind per «la qualitat» i del seu company a l’Atlètic Juanma López per «l’agressivitat». En aquest sentit, Bejbl confessa que sap que el seu excompany Geli és el president del Girona i avisa que té «pendent» una visita a la ciutat per saludar-lo i veure Krejci en acció.

El Krejci arribador

Amb 25 anys Krejci s’ha convertit en el fitxatge més car (12 milions d’euros) de la història de Girona. Aterra a Montilivi procedent de l’Sparta de Praga, del qual n’era el capità i amb qui ha competit en 23 partits ja a Champions, Europa League i Conference. Qui l’ha patit enguany ha estat Pablo González, jugador que s’hi ha enfrontat uns quants cops tant amb el seu actual equip, l’Zlim, com amb el Dukla Praga o el Sigma Olomuc, tots txecs, abans. El migcentre andalús, format al planter del Vila-real, veu un Krejci més «arribador». «Aportarà molt al joc del Girona. Té un bon desplaçament, li agrada jugar senzill i, defensivament, és agressiu. No s’amaga i fa temps que s’ha carregat l’equip a l’esquena. Era el capità de l’Sparta sent molt jove i ha suportat la pressió de sobres», detalla. González assenyala que quan Krejci fa de migcampista és d’un perfil semblant al de Xhaka (Arsenal) o Mikel Merino (Reial Societat).