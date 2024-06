El càsting a la porteria del Girona continua obert

Ahir va fer tot just una setmana que el Girona va fer oficial el primer fitxatge de la temporada 2024-25 amb l’anunci del central Ladislav Krejčí. Des de llavors, no hi ha hagut cap més arribada -sobretot, tenint en compte que l’operació per portar l’extrem Luciano Rodríguez ha caigut per les pretensions econòmiques de l’entorn del futbolista quan l’acord amb el Liverpool de Monteviedo ja estava encarrilat-, però aquest estiu n’hi haurà unes quantes. El club confia que aconseguirà tancar una desena d’incorporacions, sempre en funció de les vendes que s’acabin produint. Quique Cárcel té el repte de confeccionar una plantilla amb fons d’armari suficient per afrontar totes les competicions: a part de la Lliga i la Copa del Rei, caldrà posar l’accent en la Champions.

De moment, el Girona ha vist com Aleix Garcia se n’anava al Bayer Leverkusen, Krejčí s’afegia al projecte amb un contracte fins al 2029 i Juanpe i Juan Carlos continuen a Montilivi un curs més. En el cas del porter, el de Guadalajara és conscient que, amb 36 anys, la condició per quedar-se és acceptar tenir un rol molt més residual al terreny de joc i seguir aportant des de la seva experiència al vestidor. Juan Carlos passarà a ser, per tant, el tercer porter; la qual cosa incideix directament en Toni Fuidias, a qui se li buscarà una sortida en forma de cessió per a què disposi dels minuts i el rendiment que no ha tingut en aquests dos exercicis al club blanc-i-vermell en què no ha pogut debutar encara a Primera Divisió i tot just suma tres partits de Copa.

Això, doncs, provoca que aquests mesos direcció esportiva tingui la necessitat de trobar un porter que li faci competència a Gazzaniga. L’argentí és el futbolista amb més minuts de l’equip de Míchel, després d’haver jugat en totes i cadascuna de les 38 jornades de Lliga aquesta temporada. En total, suma 3.420 minuts. I en són molts més si es té en compte que no ha descansat, a excepció de les vacances, des que a principis de del curs 2022-23 va fer-se amb el lloc de Juan Carlos sota pals.

La idea és que el nou porter que vingui pugui competir amb Gazzaniga per la porteria i, alhora, sigui una assegurança per a qualsevol de les competicions.

No ha transcendit cap nom en concret, però el Girona tindria a l’agenda uns quants candidats. Un d’ells seria l’andalús Juan Soriano. El porter, de 26 anys, arribaria lliure perquè acaba contracte amb el Tenerife, on ha fet mèrits per fer el salt a Primera. Aquesta temporada ha estat nomenat MVP del conjunt tinerfeny, després de ser el jugador més regular amb 17 porteries a zero en 40 partits disputats. Tenint en compte el seu currículum, el Girona no és l’únic que s’hi ha fixat i també té l’interès d’equips com el Getafe o el València. Un altre seria Luca Zidane. El porter francès de l’Eibar, de 26 anys, també ha fet una temporada espectacular a Segona Divisió i també té més pretendents. A part del Girona, el segueixen el Rayo Vallecano i el Getafe. Té contracte fins al 2026, però la seva clàusula és assequible.

