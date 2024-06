Els grans èxits del Girona no només es palpen al terreny de joc. També als carrers i places dels pobles i ciutats de les comarques gironines. Si una cosa ha canviat a la demarcació en els últims anys, és que la mainada neix i creix sent del Girona. No entén el futbol d’una altra manera que no sigui animant l’equip de Míchel cada cap de setmana, celebrant les victòries i patint les derrotes -encara que aquesta temporada, per fortuna de tots, hagin estat poques (7)-. La setmana que ve farà un mes (el dia 26) que prop de 30.000 persones van acompanyar els blanc-i-vermells en la festa de final de temporada, omplint la plaça de Catalunya, el pont de Pedra, la plaça del Vi i la Copa amb motiu de la rua i els concerts posteriors que es van organitzar. A part de l’expectació per veure als jugadors, hi va haver una imatge destacada: eren els milers de nens i nenes que s’il·lusionaven en veure als seus ídols ja fos des de la primera fila de les tanques de seguretat o enfilats a les espatlles dels seus pares per no perdre’s detall. Era i és l’orgull gironí que puja.

Segons ha pogut saber Diari de Girona, una quarta part dels socis i sòcies del club de Montilivi són menors d’edat. D’acord amb les últimes dades recollides, el Girona té 13.000 socis i sòcies, dels quals 581 són de la categoria infantil (que va des dels 0 fins als 7 anys) i 2.629 són júnior (dels 7 als 17 anys) que suposarien aproximadament un 25% del total. Aquest mes de juny, el Girona ha engegat la campanya d’abonaments per a la temporada 2024-25 i, des de l’entitat, es confia millorar les xifres.

Canvi de paradigma

Una de les coses que crida més l’atenció és que cada vegada hi ha més nens i nenes vestits del Girona. No només a Girona ciutat, sinó també a Figueres, la Bisbal d’Empordà, Sant Feliu de Guíxols, Llançà, Bescanó, Blanes... La indumentària blanc-i-vermella és un must have als armaris dels més petits. No és casualitat, doncs, que a les botigues oficials del club cada vegada s’hi pugui comprar més marxandatge pensat exclusivament per a la mainada. Des de samarretes amb tallatge petit (abans no n’hi havia), a pitets, granotes i bodis o accessoris de la Sisa, entre d’altres. La mascota del Girona, per cert, és la més aclamada entre els nens i nenes, sense oblidar als jugadors. Stuani és l’heroi.

Així doncs, s’ha passat de tenir el Barça, l’Espanyol o el Reial Madrid com a primer equip a tenir el Girona com a única referència.

Entrenament del Girona de portes obertes a Montilivi / Marc Martí Font

Apropar l’afició a l’equip

Durant el curs, el Girona ha anat programant diferents activitats per apropar l’equip a l’afició i crear aquesta connexió amb sentiment de pertinença. Segurament, l’esdeveniment més multitudinari, deixant de banda la festa final, va ser l’entrenament de portes obertes que l’equip de Míchel va dur a terme el Nadal passat a Montilivi coincidint amb les vacances escolars. Més de 4.500 persones van acudir a l’estadi per veure treballar al conjunt blanc-i-vermell i aconseguir més d’una firma i fotografia. A més a més, el club també ha organitzat signatures d’autògrafs al llarg de l’any per a què tothom tingui l’oportunitat de conèixer als jugadors.

Els resultats van i venen, però tota la mainada que neix sent del Girona quedarà per sempre. La seva fidelitat de ben segur que serà eterna.

