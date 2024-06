El Girona, l’equip novell de Primera Divisió més aplicat

El Girona és el més llest de la classe. Tot i ser el més novell, amb tot just quatre temporades a Primera Divisió, l’equip de Míchel va acomiadar el curs 2024-25 superant tots els rècords possibles amb un tercer lloc a la Lliga, el qual li va donar la classificació a la Champions, i quedant per davant d’equips amb més de cinquanta anys d’experiència a la màxima categoria del futbol espanyol com l’Atlètic de Madrid, el València, l’Athletic Club, la Reial Societat, el Betis o el Celta de Vigo. Per sobre, només van posar-s’hi el Reial Madrid i el Barça -que mengen a part-. Ara, els gironins tindran el repte de continuar lluitant per objectius ambiciosos i intentar aspirar a les posicions europees alhora que li donen continuïtat i estabilitat al projecte a l’elit.

La propera campanya el conjunt blanc-i-vermell no serà l’únic que ha estat poc temps a Primera. Coincidirà amb el Leganés, després que els madrilenys aconseguissin tornar a Primera i ho fessin, a més a més, com a campions de Segona. Tots dos encetaran la seva cinquena temporada a la màxima categoria estatal. Tindran, però, dues realitats ben diferenciades.

Mentre l’equip de Borja Jiménez, el qual va renovar automàticament amb el Leganés arran de l’ascens, serà un dels equips més humils de Primera i el qual tindrà l’objectiu d’aconseguir la permanència; el de Míchel explorarà una nova dimensió.

La classificació a la Champions portarà a Montilivi un nou món per descobrir, amb la dificultat afegida de mantenir el nivell i continuar fent un bon paper a la competició domèstica. Així doncs, el Girona tornarà a desprendre’s de l’etiqueta de «petit» per mirar als ulls a tots i cadascun dels rivals i poder competir contra ells de tu a tu, independentment de quina sigui la seva talla.

Papers diferents

En aquests quatre exercicis a Primera, el Girona ha sumat un total de 218 punts i el Leganés 159. És a dir, que els blanc-i-vermells tenen 59 punts més que els madrilenys en el mateix període de temps. Val a dir que aquesta temporada s’han inflat les xifres dels de Montilivi amb un rècord de 81 punts obtinguts.

La resta de cursos, el Girona va assolir-ne 49 el 2022-23; 37 el 2018-19 -aleshores l’entrenador era Eusebio i l’equip es va quedar a quatre punts de la salvació i va baixar-; i 51 la 2017-18 -amb Machín a la banqueta-. Per la seva part, el Leganés va estar-se quatre temporades seguides a Primera en una mateixa etapa. La campanya 2016-17 els madrilenys es van salvar pels pèls amb 35 punts; la 2017-18 també van marcar la permanència amb 43; la 2018-19 van millorar amb 45; i la 2019-20 van consumar el descens amb 36.

Les dades diuen que, exceptuant l’any del descens, el Girona ha estat més aplicat i el Leganés ha aprovat just.

