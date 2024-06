El Girona traspassa Callens

El Girona ha arribat a un acord amb l'AEK Atenes pel traspàs d'Àlex Callens. El central peruà estava cedit a l'equip grec des del setembre del 2023.

Callens va arribar al Girona al mercat d'hivern de la temporada 2022-23, però no va comptar gaire per a Míchel, disputant tan sols sis partits amb la samarreta del Girona.

Format a les categories inferiors de l’Sport Boys del seu país, amb 18 anys va debutar a Primera divisió i un any més tard, l’estiu de 2011, va fer el salt a Europa per fitxar per la Real Sociedad B. A Espanya va jugar quatre temporades amb l’equip guipuscoà - va arribar a debutar amb el primer equip en una eliminatòria de Copa – i dues al Numància. El gener de 2017 va firmar pel New York City FC, on va jugar cinc temporades.