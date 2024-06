El Girona abaratirà el fitxatge d’Abel Ruiz (Braga) amb Gabri

La planificació de la plantilla de la temporada vinent continua a bon ritme. Quique Cárcel té feina avançada i la participació de l’equip a la Lliga de Campions no només és un al·licient per a molts jugadors que difícilment haurien acceptat venir al Girona, sinó que també ha dotat el club d’un múscul econòmic mai vist fins ara. Així, després d’invertir dotze milions d’euros pel central i pivot txec Ladislav Krejci de l’Sparta de Praga, el Girona ultima els darrers detalls del fitxatge del davanter del Braga, Abel Ruiz. El valencià, de 24 anys, s’hauria de convertir en nou jugador blanc-i-vermell aquesta setmana. En aquest sentit, segons la SER, el factor que ha desencallat l’operació ha estat la inclusió de l’extrem Gabri Martínez com a part del traspàs. El vallesà ha brillat enguany a Segona amb el Mirandés (nou gols i cinc assistències) i el conjunt portuguès veu amb molt bons ulls incorporar-lo. Tot plegat, doncs, aplana el camí perquè Abel Ruiz aterri a Montilivi a canvi d’una xifra que pot acostar-se als vuit milions d’euros.

Abel Ruiz és un jugador que fa temps que és a l’òrbita de la direcció esportiva del Girona. Format al planter del Barça, amb qui va debutar amb el primer equip el 2019 amb Ernesto Valverde, va ser cedit amb obligatorietat de compra el gener del 2020 al Braga per uns vuit milions d’euros. A Portugal ha jugat 189 partits en els quals ha fet 38 gols i repartit 19 assistències en tres temporades i mitja. Gran promesa blaugrana, Abel Ruiz ha estat internacional en totes les categories, fins i tot dues vegades amb l’absoluta el 2021. L’arribada del valencià dotarà l’atac del Girona d’una peça que fins ara no tenia. Un davanter centre mòbil, que cau a bandes, amb capacitat associativa, assistent i també golejador. Un jugador diferent de Dovbyk, d’Stuani i de Portu i que, a l'espera de si l'ucraïnès continua a Montilivi, anirà d’allò més bé per a una temporada amb tres competicions al davant.

La inclusió de Gabri, per qui el Getafe també sospirava, hauria accelerat una negociació que és qüestió d’hores que es tanqui. El Girona es guardarà un tant per cent elevat d’un venda futura per part del Braga de l’extrem de Sant Fost de Capsentelles. Amb Abel Ruiz lligat, el Girona continua regirant el mercat per reforçar la plantilla. De moment, l’opció de l’uruguaià Luciano Rodríguez continua estancada després que, segons diverses informacions que arriben del país sud-americà, els agents del jugador canviessin les condicions pactades.