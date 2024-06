Abel Ruiz ja és a Girona i el fitxatge és imminent

Amb marge de maniobra pel que fa a temps com, sobretot, pel que fa a potencial econòmic, el Girona va per feina aquest mercat. Sap què vol i pot fitxar-ho, sense haver de demanar almoina o haver de regatejar com passava no fa tant. Haver-se classificat per la Champions League després d’una temporada per emmarcar que ha ressonat arreu del panorama futbolístic mundial, el Girona és un caramel per a molts jugadors. Així, després d’anunciar fa quinze dies la incorporació del txec Ladislav Krejci, el club és a punt de tancar el segon fitxatge pel curs 2024-25. Es tracta del davanter del Braga, Abel Ruiz, que ja és a Girona i la incorporació del qual és una realitat a manca d’un parell de serrells. De fet, està previst que demà mateix es faci oficial el fitxatge per cinc temporades. L’operació s’hauria tancat per uns vuit milions d’euros més l’extrem Gabri Martínez, cedit aquest curs al Mirandés.

Abel Ruiz, citat avui en la prellista pels Jocs Olímpics de París, té 24 anys i s’ha format al planter del València i del Barça, amb qui va arribar a debutar amb el primer equip abans de ser traspassat al Braga. Aquesta temporada ha fet 8 gols i 8 assistències en 48 partits. Internacional absolut per Espanya, és un atacant versàtil que tant pot fer de davanter centre com jugar d’extrem pels dos costats o de mitjapunta. Si finalment és convocat pels Jocs farà que no pugui fer la pretemporada amb normalitat amb el Girona i podria fer-li perdre algun dels primers partits de Lliga.