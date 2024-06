Krejci, Dovbyk i Tsygankov es juguen l’accés a vuitens de l'Eurocopa

L’Eurocopa arriba avui al final de la primera fase. Ho fa amb els aficionats del Girona molt pendents dels partits d’Ucraïna, amb Dovbyk i Tsygankov, i de la República Txeca, amb Krejci, que es juguen l’accés als vuitens de final. El bitllet per a la següent ronda ja el va aconseguir ahir els Països Baixos de Daley Blind, tot i la inesperada derrota contra Àustria (2-3). Això sí, el central gironí es va tornar a quedar a la banqueta els noranta minuts i continuar sense debutar al torneig. La jornada d’avui començarà a les sis de la tarda amb la resolució del grup E, en què Ucraïna necessita guanyar contra Bèlgica per assegurar-se la classificació. Qualsevol altre resultat deixaria l’equip de Dovbyk i Tsygankov pendent d’altres marcadors i amb la possibilitat de quedar eliminada en la primera ronda. Per la seva banda, la República Txeca s’enfronta a Turquia al vespre (21:00) en un duel a caixa o faixa. La selecció de Krejci necessita guanyar per assegurar-se la classificació perquè en cas d’empat o derrota tindria tots els números de dir adéu al torneig.

Tot i que va necessitar desfer-se d’Islàndia a la repesca per classificar-s’hi, Ucraïna arribava a l’Eurocopa amb l’aval del bon paper en la darrera edició del 2020, on va arribar a quarts de final, i sobretot, el de tenir jugadors que venien de fer una temporada brillant, com Dovbyk i Tsygankov al Girona, o amb capacitat de decidir individualment com Mudryk (Chelsea) o Sudakov (Xakhtar). Tanmateix, l’estrena contra Romania va ser d’allò més decebedora (3-0). Els ucraïnesos van arreglar les coses en el segon partit gràcies al triomf contra Eslovàquia (1-2) i arriben a la darrera jornada amb tot obert i les quatre seleccions amb tres punts. Dovbyk, pitxitxi de Primera Divisió, no ha vist porteria encara tot i ser titular en tots dos partits (90 i 67 minuts). Per la seva banda, Tsygankov va ser-ho en el primer (62 minuts), però contra Eslovàquia es va quedar a la banqueta.

Sí que ho ha jugat absolutament tot, Ladislav Krejci. El primer fitxatge del Girona 2024-25 ha actuat de central per l’esquerra en la defensa de cinc amb què forma la República Txeca. Avui repetirà contra Turquia amb l’objectiu de guanyar per ser als vuitens de final. Un empat li podria ser insuficient, mentre que la derrota suposaria fer les maletes i començar ja les vacances. n