Miguel i Eric Garcia, a la llista d'Espanya per als Jocs de París

El seleccionador olímpic de futbol, Santi Denia, ha donat a conèixer la llista de 18 jugadors que disputaran els Jocs Olímpics de París, en la qual destaca la presència de Fermín López i Álex Baena, els únics presents a l'Eurocopa 2024 que s'està disputant a Alemanya.

Els migcampistes del Barcelona i el Vila-real són les principals figures de la llista de Santi Denia de cara a Paris 2024 i els únics que faran doblet amb Eurocopa i Jocs Olímpics. A la convocatòria també hi figuren Miguel i Eric Garcia, que veuen premiada la gran temporada al Giona, així com el futur fitxatge blanc-i-vermell Abel Ruiz i el central gironí del Barça Pau Cubarsí.

A la prellista hi ha 22 jugadors, dels quals només 18 acabaran participant a la cita olímpica i quatre acudiran com a reserves, destaca també la presència d'Eric García, que va participar en el passat Mundial de Qatar amb la selecció absoluta, i que disputarà els seus segons Jocs Olímpics, igual que Juan Miranda (Betis); mentre que ha entrat el defensa Pau Cubarsí (Barcelona), que va caure de la prelista de l'Absoluta per a l'Eurocopa.

Els escollits per Santi Denia es concentraran l'1 de juliol a les instal·lacions de la Ciutat del Futbol de Las Rozas (Madrid), on es durà a terme la preparació prèvia a la cita de París. El 17 de juliol l'expedició viatjarà a la localitat francesa de Bordeus per disputar l'endemà un partit de preparació contra l'equip olímpic d'Estats Units.

L'endemà viatjaran a París, on debutaran el dia 24 contra Uzbekistan al Parc dels Prínceps de la capital francesa. Després es traslladaran a Bordeus, seu dels dos següents encontres en la fase de grups: el dia 27 de juliol, davant de República Dominicana i el 30 de juliol, enfront d'Egipte. Els tres partits es disputaran a les 15.00 hores.

LLISTA DE CONVOCATS

PORTERS: Arnau Tenas (PSG), Joan García (Espanyol) i Alejandro Iturbe (Atlètic de Madrid B).

DEFENSES: Juanlu Sánchez (Sevilla), Eric García i Miguel Gutiérrez (Girona), Pau Cubarsí (Barcelona), Jon Pacheco (Alabés), Juan Miranda (Betis), Cristhian Mosquera (València) i Marc Pubill (Almeria).

MIGCAMPISTES: Álex Baena (Vila-real), Adrián Bernabé (Parma), Aimar Oroz (Osasuna), Beñat Turrientes (Reial Societat) i Pablo Barrios (Atlètic de Madrid).

DAVANTERS: Sergio Gómez (Manchester City), Fermín López (Barcelona), Diego López (València), Sergio Camello (Rayo Vallecano), Abel Ruiz (Braga) i Samu Omorodion (Alabès).