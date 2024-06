Dovbyk, Tsygankov i Krejci diuen adéu a l'Eurocopa

La representació gironina a l’Eurocopa es va quedar ahir sota mínims. Dels quatre jugadors gironins que eren al torneig, n’ha quedat només un, Daley Blind, després de la fase de grups. I encara gràcies perquè el defensa neerlandès no ha jugat cap minut fins ara amb els Països Baixos. Ahir, es va confirmar la decepció d’Ucraïna, que no va passar de l’empat contra Bèlgica (0-0) i va acabar quarta del seu grup i, per tant, eliminada. Així, Dovbyk i Tsygankov ja estan de vacances. També hi està Ladislav Krejci, que ahir va disputar els noranta minuts en la derrota en l’afegit de la República Txeca contra Turquia (1-2). Els txecs acaben quarts i també se’n van cap a casa.

La República Txeca de Krejci va quedar eliminada / Petr David Josek/Ap

L’aventura ucraïnesa a l’Eurocopa va arribar ahir al final. Artem Dovbyk i companyia ho van intentar tot per intentar superar Bèlgica en un partit amb alternatives i opcions a les dues àrees. Va mancar encert i el 0-0 final, combinat amb l’empat entre Romania i Eslovàquia (1-1) en l’altre partit del grup deixa Ucraïna quarta i eliminada amb un empat a quatre punts entre tots els equips. Romania acaba primera, Bèlgica segona i Eslovàquia tercera, totes amb quatre punts, però amb millor average que Ucraïna, que se’n va cap a ca-sa més aviat del que esperava.

El davanter del Girona Artem Dovbyk va disputar els noranta minuts i va ser una de les armes d’un combinat ucraïnès que no va poder comptar amb Mudryk ni tampoc amb Tsygankov. L’extrem blanc-i-vermell va ser baixa per lesió i ja no se’l va veure escalfar ni al principi del partit amb els suplents. Caldrà veure quin és l’abast dels problemes físics. D’aquesta manera s’acaba la participació a l’Eurocopa de dos dels jugadors del Girona que hi eren. Dovbyk ho fa havent jugat els tres partits (257 minuts), mentre que Tsygankov només 62 en el primer partit contra Romania (3-0). Aquella derrota ha acabat sent decisiva per a l’eliminació ucraïnesa per pitjor average general.

A la nit, la República Txeca, amb un home menys des del minut 20 va remar i remar per quedar-se a la riba i veure com Turquia la liquidava en l’afegit (1-2). Krejci va disputar, per tercer partit consecutiu, els noranta minuts.