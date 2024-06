Gabri Martínez, traspassat al Braga

El traspàs de Gabri Martínez al Braga era la condició que posava el club portuguès per facilitar l'arribada d'Abel Ruiz a Montilivi. El fitxatge del davanter valencià per cinc temporades, fins al 2029, es va tancar a canvi d'uns vuit milions d'euros més l'extrem català que aquest curs ha brillat a Segona Divisió cedit al Mirandés (9 gols i 5 assistències).

Després que Gabri Martínez s'acomiadés ahir del Girona, l'entitat blanc-i-vermella ha fet oficial aquest matí la seva sortida i es reserva un 25% d'una futura venda -segons ha informat el Braga en un comunicat-. L'acord entre l'extrem i el conjunt portuguès és fins al 2029 amb una clàusula de 50 milions d'euros.

"Avui m'acomiado amb gratitud i emoció. Vull donar-vos les gràcies per la formació personal i professional que m'heu brindat i per haver-me fet partícip dels vostres èxits, a part de l'oportunitat de debutar al primer equip, complint així el meu somni des de petit i ser jugador professional. On sigui que vagi, sempre seré un gironí més", va comentar Gabri.