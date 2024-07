El Girona confirma l'adéu de Borja García

L'endemà d'acabar contracte, el club ha emès aquesta tarda un comunicat en què anunciava que Borja García tancava la seva etapa a Girona. El madrileny s'acomiada amb 233 partits (21 gols) en vuit cursos. La temporada passada se la va passar en blanc per culpa de les lesions, que li van fer la guitza una vegada rere l'altra i no el van deixar ni debutar. El darrer partit que va jugar amb el Girona va ser contra l'Elx a Montilivi l'abril de l'any passat. Amb 33 anys, el madrileny, format al planter del Rayo i amb passat al filial del Madrid, Còrdova i Osca, buscarà un equip on continuar la seva carrera.