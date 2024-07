El Girona, gran protagonista de la docusèrie de Netflix sobre LaLiga

El Girona no entrava en els plans de Netflix. A principi de temporada, els productors de la sèrie documental LaLiga: Más allá del gol no tenien previst gravar a l'equip gironí. Però, al setembre, amb els de Míchel imbatuts i liderant la competició al costat del Reial Madrid, ho van veure clar. El Girona era l'equip de la temporada, i calia explicar el que estava passant. El pas de les jornades només va servir per a confirmar-ho, tercers i amb el bitllet per a la Champions; un viatge històric i inoblidable que es podrà veure a Netflix a partir del 15 de juliol, en la primera docusèrie esportiva de la plataforma a Espanya.

“Que es quedi un record d'una temporada tan especial ens ho endurem per sempre”, comentava a un grup de periodistes a l'hotel Camiral l'ara migcampista del Bayer Leverkusen Aleix Garcia, un dels grans noms del Girona de Míchel. “Confiava molt en l'equip i en els meus companys i en què érem capaços de fer una cosa així. Potser no tant, perquè hem fet una cosa molt gran”, reconeix, perquè ningú es podia imaginar que el Girona lluitaria per la lliga, acabaria tercer i protagonitzaria la sèrie de la competició.

Les càmeres de Netflix no han estat sis mesos amb un mateix club, sinó que han anat anant a gravar quan s'afrontava un partit important o succeïa una cosa rellevant. No tan sols han gravat el que passa a la gespa i els vestuaris, també a les cases d'alguns futbolistes i entrenadors, com Aleix Garcia i la seva família. “Vaig accedir perquè cal donar-li naturalitat i és una iniciativa molt bonica perquè coneguin una mica més de nosaltres. De l'Aleix podran conèixer que és un home senzill, molt simpàtic i normal, que li agrada estar amb la seva gent”.

Aleix Garcia, a la docusèrie 'LaLiga: Más allá del gol'. / Netflix

La diversitat i l'arrelament de les comunitats

La sèrie, que té vuit capítols i on participen més de la meitat dels clubs de LaLiga, gira al voltant d'unes idees centrals, segons explica el productor executiu i director editorial de la sèrie, Alex Martínez Roig. “Volem explicar la diversitat de la lliga espanyola, la pressió creixent que hi ha en una competició com la lliga, perquè hi ha moltíssima gent que apareix i ja no hi és, i l'arrelament i la força que tenen les comunitats”.

Roig assegura també que es toquen “temes molt moderns”, com l'edatisme o la salut mental, donant-li molta importància a les històries personals; també als comiats de futbolistes com Rakitic i Muniaín i, per descomptat, el Clàssic, els grans derbis del país, com el que enfronta a la Reial Societat i l'Athletic Club.

"Per arribar a la gent, han de veure el que passa"

“Tenim clar que per arribar a la gent, perquè ens conegui i pugui entendre qui som i què transmetem, han de veure una mica el que passa”, explica des del complex esportiu del Girona el president Delfí Geli, que explica que amb el temps s'han anat acostumant a les càmeres.

Delfí Geli, a la docusèria 'LaLiga: Más allá del gol'. / Netflix

El tècnic Míchel, assegura que igual “alguna paraula es mesura més”, però que els discursos, amb càmeres o sense, li surten igual, perquè “el que surt de dins i el que un té en l'ànima és difícil de preveure”.

Geli parla de projecte, no de casualitats. D'un camí ben definit des que va canviar la propietat el 2015, amb una idea clara de joc i de model de club. “Això no pot canviar d'una temporada a una altra. Quan sembla que has fracassat perquè no has aconseguit l'ascens a Primera has de tenir la tranquil·litat de pensar que estàs en el camí, que per tenir èxit primer has de caure, reposar-te i créixer a partir d'aquí”.

Ferran Torres i la reconstrucció del Barça

El Barça també té un paper important en la docusèrie, que intenta explicar la reconstrucció blaugrana literal i metafòrica; la del Camp Nou que ha obligat a l'exili de Montjuïc i la futbolística. La figura de Xavi Hernández i les anades i tornades dels últims mesos com a tècnic blaugrana són ineludibles, així com les explicacions del president Joan Laporta sobre l'acomiadament de l'entrenador un mes després d'haver-lo ratificat i la contractació de Hansi Flick.

Entorn de Ferran Torres gira part del capítol dedicat al Barça, gravada fins i tot una sessió de teràpia entre el futbolista i el seu psicòleg. La pressió que suposa ser un jugador d'elit, jugar en el Barça, fallar i rebre crítiques són algunes de les problemàtiques que es reflecteixen a través del valencià, que parla sense embuts de salut mental.

El Reial Madrid - que no participa en la sèrie - va acabar campió d'un campionat de lliga que serà difícil d'oblidar a Girona, on treballen sense descans per preparar la seva nova ciutat esportiva i Montilivi, perquè els de Míchel afrontaran un repte superior i inimaginable quan les càmeres de Netflix els van visitar per primera vegada: la Champions League.