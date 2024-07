El Girona relleva els consellers del City per adaptar-se als requisits de la UEFA

El Girona competirà aquesta temporada per primera vegada a la seva història a la Champions League. L’equip serà al sorteig de finals d’agost peti qui peti perquè el club s’ha adaptat a totes les exigències que dicta la UEFA. I és que el màxim organisme europeu del futbol imposa un seguit de requisits als clubs que formen part de multipropietats, com és el cas del Girona i el Manchester City que són del City Football Group, i que disputen la mateixa competició. El Girona ja tenia el vist i plau de la UEFA de fa setmanes després del full de ruta que li va presentar i que va ser validat. Només calia acabar de fer-lo efectiu i avui ha estat el dia. La Junta General Extraordinària ha acordat el relleu dels tres membres del Consell d’Administració amb vincles amb el City Group, Ingo Bank, Simon Cliff i John MacBeath, que han estat substituïts per Matthew Shayle, Edward Hall i Paul Hunston.

La UEFA exigia a Girona i Manchester City que variessin la relació per tal de poder competir plegats a la Champions. Això implica que el City Group rebaixi el pes accioniarial al Girona, que fins ara era del 47% i que, segons la normativa no pot superar el 30%. La via triada per repensar la propietat del Girona és la del fideïcomís, una fórmula en què cedeix - una part dels seus béns a una altra persona natural amb l’encàrrec de conservar-los i transmetre’ls a un tercer, que en aquest cas sí que pot ser un una entitat empresarial. A partir d’aquí, el Girona també té clar, i ja ho està fent, que s’ha d’allunyar empresarialment del City i deixar de treballar-hi braç a braç en el dia amb trobades de feina, videoconferències o compartició d’informació, entre altres. Tot per poder demostrar que la gestió del dia a dia és absolutament independent. Alhora, tot això implicava retirar del Consell els tres membres que tenien vinculació amb el City Group. Els tres vocals nous són Matthew Shayle, Edward Hall i Paul Hunston.