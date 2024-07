El poder del planter del Girona a Europa

Jugar a la Champions obliga a tenir en compte una sèrie de requisits a l’hora de confeccionar l’equip en aquest mercat de fitxatges d’estiu. Per jugar a la màxima competició continental del futbol europeu, el Girona podrà inscriure un total de 25 futbolistes a la Llista A, dels quals com a mínim dos hauran de ser porters. Fins aquí, tot correcte. Els maldecaps per al director esportiu Quique Cárcel arriben amb la norma que especifica que de totes les places se n’han de reservar vuit de manera exclusiva per a «jugadors formats localment» i, d’aquests, un mínim de quatre han d’haver crescut al club. Això significa que la continuïtat d’Arnau Martínez i Valery Fernández serà clau per al debut a la Lliga de Campions. El planter té poder a Europa.

Un «jugador format localment» és un «jugador format en un club» (n’hi ha d’haver un mínim de quatre a la plantilla) o un «jugador format en una federació». El primer cas fa referència als futbolistes que, com Arnau i Valery, han estat inscrits al seu club actual -en aquest cas el Girona- durant un període continu, o no, de tres temporades completes o durant 36 mesos entre els 15 i els 21 anys, independentment de la seva nacionalitat i edat. En l’actualitat, a l’equip de Míchel només el defensa maresmenc i l’extrem de l’Escala compleixen aquesta condició. La llista es podria ampliar amb Ibra Kébé, que va completar el curs cedit al Mirandés a Segona, o amb altres futbolistes del filial com Pau Víctor -que tot i que el Barça no va executar l’opció de compra, és un desig de Rafa Márquez i els blaugrana negociaran per fitxar-lo-, Óscar Ureña, Ilyas Chaira i companyia, però és una opció poc rentable, tenint en compte que, si s’escau, sempre podrien formar part de la Llista B. Mentre que el segon cas es refereix als futbolistes entre els 15 i els 21 anys, independentment de la seva nacionalitat i edat, que han estat inscrits en un o més clubs afiliats en la mateixa federació nacional (LaLiga) que la del seu equip actual durant un període continu, o no, de tres temporades completes o de 36 mesos.

La Llista B és per als jugadors juvenils que compleixin les condicions establertes en el reglament de la competició, com ara la confirmació dels serveis mèdics del club que els futbolistes en qüestió han passat les proves pertinents. La UEFA no posa cap límit de futbolistes per aquesta Llista (B). Simplement, hauran de ser inscrits abans de la mitjanit del dia abans del partit i hauran d’haver nascut l’1 de gener de 2023 o després i, des que han complert els 15 anys, haver sigut elegibles per jugar al club durant un període ininterromput de dos anys (o durant un total de tres anys consecutius amb un màxim d’un període de cessió a un club de la mateixa federació per un temps no superior a un any).

La problemàtica es troba en què si el club té menys de vuit «jugadors formats localment» a la seva plantilla, haurà de reduir en conseqüència el nombre màxim de futbolistes a la Llista A (25). Només comptant Arnau i Valery, el Girona podria tenir una plantilla de 23 jugadors per a la Champions.

La renovació d’Arnau

El Girona continua treballant en la renovació d’Arnau Martínez, que acaba contracte al 2025. L’acord, que estava pràcticament tancat durant la temporada, es va frenar, però en les últimes setmanes s’han reprès les negociacions i el defensa haurà de decidir aviat.

Valery està lligat fins al 2026.

Avui se celebra la junta d’accionistes En l’ordre del dia del Girona avui hi ha una junta extraordinària d’accionistes, en la qual es tractarà el cessament o renuncia de membres del Consell d’Administració i el nomenament, en el seu cas, de nous consellers. Aquests canvis seran clau per adaptar-se a la normativa de la UEFA i que els de Míchel puguin jugar a la Champions.

