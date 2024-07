Sala es queda al Còrdova i Dawda continuarà al filial

El Girona ha anunciat avui que Àlex Sala quedava desvinculat del club, amb qui tenia contracte per una temporada més. El migcampista barceloní signa fins al 2026 amb el Còrdova, club on va jugar cedit la campanya passada i amb qui va aconseguir l’ascens a Segona Divisió A. Sala, de 23 anys, va disputar tres partits amb el primer equip del Girona la temporada 2021-22, entre Lliga i Copa. Abans de Còrdova, Sala havia estat cedit al Sabadell. El Girona es reserva un tant per cent d'una futura venda.

Dawda en acció al camp del Prat la temporada passada / AE Prat

D'altra banda, els joves del filial Àlex Almansa, Wadi Suzuki, Ot Serrano, Juanvi Canales, Marc Alegre, Leo Dos Reis i Ayoub el Hammam no continuaran al club aquesta temporada. Sí que ho farà, per contra Dawda Camara. El davanter banyolí ha renovat fins al 2026 i continuarà al filial blanc-i-vermell