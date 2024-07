Savinho volarà de Montilivi

D’ell, Míchel va dir que era «el millor jugador» que havia entrenat mai. A Quique Cárcel, quan en parla, li brillen els ulls i assegura que té un «talent innat» que el fa ser «diferencial». L’impacte de Savinho, de només vint anys, la temporada passada al Girona va ser bestial. «Mai de la vida havíem vist una cosa així», deien partit sí, partit també, alguns dels aficionats més veterans del conjunt blanc-i-vermell amb les mans al cap després d’una jugada marca de la casa de Savinho. L’extrem brasiler va ser la sensació del Girona el curs passat, però també de la Lliga amb onze gols i deu assistències en quaranta-un partits entre totes les competicions. Per la joventut i poca experiència en l’àmbit internacional, des de Montilivi confiaven repetir cessió un any més. De fet, hi havia forces esperances que tornés. Encara que el Manchester City el fitxés del Troyes i vingués cedit pel conjunt citizen. Tanmateix, les dobles figures (11 gols i 10 assistències) que ha fet juguen en contra del Girona, així com la notable Copa Amèrica que està signant el jove brasiler. Tant és així, que si no hi ha miracle, Savinho no tornarà al Girona aquesta temporada. El Manchester City ho té tot a punt per fitxar-lo en propietat i integrar-lo al primer equip, a les ordres de Josep Guardiola.

Anunciava Fabrizio Romano ahir al matí que el City ja té la documentació a punt per tramitar l’alta de Savinho un cop acabi la Copa Amèrica. Fonts consultades per aquest diari contrastaven una notícia que feia dies que es coïa però que ningú volia sentir. Savinho està pràcticament descartat. I aquest pràcticament entra a l’oració agafat amb pinces només en el cas que Guardiola, que ho té clar, decidís que al brasiler li cal una altra cessió. Les possibilitats són mínimes. El que manca ara és que el City i el Troyes, tots dos del City Football Group, arreglin la paperassa perquè Savinho passi a ser propietat del club anglès. Això farà que el brasiler es desvinculi del Toyes sense haver-hi jugat mai, perquè en la primera temporada a Europa va ser cedit al PSV Eindhoven i, en la segona, al Girona. Ara, si no hi ha un gir de guió inesperat -esperat pels seguidors del Girona-, Savinho volarà a la Premier.

Amb Savinho amb gairebé els dos peus fora de Montilivi, resta per saber què passarà amb els altres jugadors que van actuar cedits al Girona la temporada passada. És el cas de Yan Couto (City) i d’Èric Garcia i Pablo Torre (Barça), el retorn dels quals no està descartat en cap dels tres casos. Mentrestant, els jugadors continuen rebent cants de sirena de clubs importants d’Europa. Un dels més cobejats és Miguel Gutiérrez, concentrat amb la selecció olímpica, per qui el Borussia Dortmund s’hi hauria interessat.

Dawda renova fins el 2026

D’altra banda, el Girona va anunciar la desvinculació d’Àlex Sala. El migcampista barceloní signa fins al 2026 amb el Còrdova, club on va jugar cedit la temporada passada i amb qui va aconseguir l’ascens a Segona A. Sala, de 23 anys, va disputar tres partits amb el primer equip la temporada 2021-22. Mentrestant, Dawda Camara ha renovat fins al 2026 mentre que els jugadors del filial Almansa, Wadi, Ot Serrano, Juanvi, Alegre, Dos Reis i Ayoub no continuaran al club aquesta temporada.