"No m'amago, el filial del Girona ha de pujar"

Quique Álvarez ha estat presentat com a nou entrenador del Girona B, que competeix a la Tercera RFEF, en un acte fet aquest matí a Montilivi. Álvarez tindrà com a acompanyant el seu germà Òscar, que va formar part del primer equip blanc-i-vermell entre els anys 2008 i 2010, quan aquest feia els primers passos en el retorn al futbol professional. En ple 2024, l'entitat gironina viu un moment d'esplendor imparable, amb la seva presència a la Lliga de Campions per primera vegada en la història. Això no treu, però, que tingui aspectes a resoldre. Un d'ells és el de la situació del seu segon equip, massa avall pel que fa a categories tenint en compte que el club s'ha convertit en un transatlàntic. "La prioritat és formar jugadors per al primer equip, però m'han deixat clar que s'ha de pujar el filial. No m'amago, no em trec responsabilitats", ha confessat el gallec, amb força bagatge pel que fa a l'àmbit formatiu al Barça, on va dirigir el cadet i el juvenil.

De fet, aquest és un dels arguments que ha esgrimit Quique Cárcel, el director esportiu, per a la seva contractació. "Conec molt bé en Quique, ha treballat amb gent jove, té molta experiència i sé que pot fer una gran feina". També ho ha valorat Albert Siria, director del futbol formatiu. "Creiem que és una persona que ens pot aportar valor a totes les parts. Treballar el talent i intentar promocionar-lo és prioritari, però també hem de progressar amb el rendiment. Ens centrarem en el dia a dia, que tothom pugui treballar bé, i estem convençuts que ens aproparem a l'objectiu del club, que no és cap altre que el d'escurçar distàncies entre el primer equip i el filial". Entre un i altre, cinc categories de diferència. Un abisme. "Hem d'intentar estar en categories superiors", repetia Álvarez, encantat amb el fitxatge. "Em va arribar la proposta i per mi és un lloc ideal per ser primer entrenador. S'estan fent molt bé les coses, el club creix en bona direcció i cap al que ha de ser un club, conec a moltes persones i això em dona seguretat i facilitat per treballar, i és un repte important. És un filial, i això és diferent de qualsevol club professional, però fer créixer els nanos i que puguin arribar al primer equip és un repte. El meu germà també m'ha fet decidir que pugui venir aquí. Però hem de tenir en compte tots els aspectes. I desitgem pujar".

Álvarez, fins ara, formava part de l'estaf de Javier Calleja al Llevant. "La trajectòria al seu costat ha estat increïble, però el cos em demanava entrenar". Quan un sent una cosa semblant, la resta és inevitable. Cárcel apunta que "l'aposta és rellevant, sabem de la volada que agafa el fet d'intentar fer un pas endavant amb el filial. Sempre he sigut bastant prudent amb les condicions amb les quals ha treballat el Girona B, perquè han sigut anys en què hem volgut treure jugadors. Però la distància ara ja és molt gran i hem d'apostar-hi". Tots els camins porten a Segona RFEF. "Hi ha un salt, és evident", diu Álvarez, "però els nanos joves es poden adaptar a qualsevol cosa, si tenen qualitat i talent. És feina nostra, sobretot, que els nanos que hagin anat amb el primer equip, quan baixin toquin de peus a terra i tinguin el cap a lloc, perquè ho han de fer bé al filial".

De converses entre els dos líders dels dos principals equips del Girona, encara no n'hi ha hagut. "Ja té prou feina, Míchel, per parlar amb mi i saber com jugarem", confessa Álvarez, entre rialles. "No hi he parlat, però el conec, tot i que no personalment. L'estil de joc m'agrada molt, dins dels matisos que cadascú pugui aportar. Serà difícil fer-ho igual que el primer equip, però ens intentarem apropar". Tot just s'està configurant la plantilla. "El nucli està bastant bé, perquè hi ha una base important de jugadors que ja hi eren i repetiran. També estem treballant nous fitxatges. El patiment de l'any passat els farà ser millors. No coneixia els jugadors, però he vist molts vídeos. La categoria és complicada, però estic segur que la plantilla serà competitiva". Ha fet alguna petició concreta? "Demano més per posició que per perfil. El club i jo anem en la mateixa direcció, en aquest sentit. Busquem algú no tan jove, que pugui donar-nos experiència, però també volem perfils, la majoria, que serveixin per a un futur".

I el juvenil?

Respecte a quina manera afectarà en la planificació del filial el salt de qualitat que també donarà el juvenil, que aquest curs competirà a la Youth League, Síria ha estat clar assegurant que "el dia a dia no canviarà. Com a molt, pel que fa a visibilitat. Volem construir una plantilla, amb talent, qualitat i preparada pel que ha de ser el juvenil del Girona. No només per la competició europea. I el nano que pugui donar talent més amunt, promocionarà". Com s'ha fet tota la vida.