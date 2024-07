La UEFA diu "sí" al Girona

La Primera Cambra de l'Organisme de Control Financer del Club UEFA s'ha pronunciat avui els possibles conflictes en els casos de multipropietat de clubs. Això afectava el Manchester United i el Niça i, sobretot, el Girona i el Manchester City. En aquest sentit, la UEFA ha validat tots els canvis fets per l'entitat gironina per tal d'adaptar-se a la normativa de control. Per tant, el Girona podrà competir sense cap problema a la Champions League i coincidir, si és el cas, amb el Manchester City. Un dels requisits principals era que reduir el tant per cent accionarial que tenia el City Football Group del Girona (47%) a, com a molt, un 30%. El grup ho va accelerar fa unes setmanes a través d'una estructura de fideïcomís cega establerta sota la supervisió de la Primera Cambra del CFCB. Un cop acabada la temporada, les accions del Girona es traslladaran de nou al seu inversor respectiu.

A més a més, es demanava a Girona i Manchester City independència absoluta en la gestió i per això, els tres consellers posats pel City Group, Ingo Bank, John MacBeath, Simon Cliff han estat rellevat aquesta setmana per Matthew Shayle, Edward Hall i Paul Hunston.

A partir d'aquí, què? Doncs que el Girona caminarà sol sense cap intervenció ni interferència de cap mena del City en la gestió. Ni econòmica ni esportiva. Perquè un dels punts més destacats de la resolució és que no hi podrà haver traspassos ni cessions entre els dos clubs "des de juliol de 2024 fins a setembre de 2025, a excepció dels acords de transferència preexistents que s'havien celebrat abans de l'obertura de les actuacions del CFCB". El Girona, en principi, sí que podrà fer moviments amb altres clubs del grup.