Reforços imminents a Montilivi

Després de gairebé un mes i mig de vacances, dimecres, el Girona 2024-25 es posarà en marxa. Els aficionats no oblidaran mai la temporada passada, un any màgic que quedarà gravat per sempre a la història del club. Tanmateix, el futbol no s’atura i toca encetar un nou capítol, segurament, el més engrescador des de la fundació del club i que diu que el Girona competirà a la Champions League amb els millors clubs d’Europa. Abans de posar-s’hi, la direcció esportiva treballa per dotar a Míchel del millor material possible per no patir durant el curs. I és que cal apuntalar la plantilla amb reforços importants que permetin encarar amb garanties les tres competicions. A la vista, hi pot haver novetats importants i imminents. Segons, el periodista Fabrizio Romano, el Girona té gairebé tancades les incorporacions dels neerlandesos Donny Van de Beek, del Manchester United, i Gabriel Misehouy de l’Ajax. Fins i tot, a punt per dimecres vestir-se de curt.

Misehouy, a la dreta, en un partit amb selecció dels Països Baixos sub17 / Abir Sultan/Efe

Tot fa pensar, doncs, que el Girona estirarà la via neerlandesa que tan bé ha funcionat amb Daley Blind. Tant Van de Beek com Misehouy són vells desitjos de Quique Cárcel que sembla que ara sí que se’n sortirà amb la seva i els podrà incorporar i posar a disposició de Míchel. Van de Beek és un migcampista internacional organitzador amb arribada, de 27 anys, que va despuntar de jove amb l’Ajax i a qui el Manchester United va fitxar l’estiu del 2020 per 44 milions. Des de llavors però, la trajectòria de Van de Beek ha estat decreixent. Mai s’ha consolidat al United on ha patit diverses lesions. De fet, en les tres darreres temporades amb prou feines ha jugat quaranta partits. Al gener passat, va ser cedit a l’Eintracht de Frankfurt amb qui va disputar vuit partits. Abans també havia estat a préstec a l'Everton. L’operació es podria tancar a un preu molt baix que es podria arribar a enfilar fins, com a molt, als deu milions si compleix un seguit de variables.

Per la seva banda, Misehouy, que aquest mes fa 19 anys, és un mitjapunta de qualitat que ha acabat contracte amb l’Ajax i arribarà lliure a Montilivi. De nacionalitat ghanesa i internacional en categories inferiors pels Països Baixos, Misehouy era considerat una de les perles de l’Ajax, que el va apartar el gener passat perquè no renovava. El Girona hauria guanyat la partida al Lilla en la cursa pel fitxatge.