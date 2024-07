Aleix Garcia: «El Girona acabarà sent un dels grans de la Lliga»

Està estudiant alemany ja?

-El tinc força fluix de moment. Sé dir coses fàcils com guten morgen o guten tag (bon dia). En tinc ganes sí, perquè sempre va bé aprendre la cultura i l’idioma d’un país nou. Segur que l’acabaré parlant.

En diverses entrevistes radiofòniques va dir que prioritzava quedar-se al Girona. Quan va veure que no seria possible i per què?

Volia tenir l’opció de quedar-me al Girona perquè va ser una temporada increïble i em feia il·lusió jugar la Champions aquí. Al final, després de les converses entre clubs, jo i el Girona vam acabar decidint que el millor era anar-me’n. Sempre podré dir que vaig lluitar fins a darrera hora per quedar-me.

L’oferta del Leverkusen era irrebutjable per les dues parts?

És un dels millors clubs d’Europa i ho ha demostrat. Era un repte futbolístic important i, econòmicament, també. La meva intenció era quedar-me i en tenia ganes. L’aspecte econòmic no era el més important, però influeix i parlant entre tots es va decidir això.

Aleix Garcia, amb la seva família, el dia que va ser anunciat com a nou jugador del Bayer / Instagram

Fitxar pel Bayer és créixer esportivament?

El Girona ha demostrat que fa les coses molt bé, té projectes de futur i un marge de millora amplíssim i acabarà sent un club important a Espanya i en el futur, també a Europa. El Bayer fa més anys que és a Europa i és un dels grans de la Bundesliga. Ara per ara, està per sobre, però estic convençut que amb el potencial que té, el Girona pot acabar sent un Bayer.

Vendre, segons es diu, per vint milions d’euros, un jugador del seu rendiment i que va arribar de franc, per força ha de ser un bon negoci pel club.

Suposo. Vaig venir a Segona gairebé gratis. Pel club, rebre aquesta quantitat és positiu. Esportivament, no sé si compensa. No ho he de dir jo. Si ve un jugador de franc i se’n va per tants calés, el club estarà content.

Tenia altres ofertes?

Una del West Ham. Eren les úniques. Si m’hagués esperat més, potser n’hauria pogut rebre alguna altra. Considerava que el Bayer era la més positiva, per l’entrenador i l’estil de joc . Jugar la Champions va ser un detonant.

Fins a quin punt els cants de sirena del Barça van ser reals?

De real, hi havia les converses entre el meu agent i el seu director esportiu. Si no es va arribar a més, va ser perquè potser la situació del Barça no ho permetia i no podia. Si haguessin volgut venir a fitxar-me, haurien vingut. No hi penso gens.

Ha parlat amb Xabi Alonso?

Hem anat parlant durant el temps de la negociació. M’ha explicat què vol fer aquesta temporada i què puc aportar. És un entrenador que juga amb l’estil perfecte per mi.

Enyorarà Míchel?

Ja el vaig citar en el vídeo de comiat...Ha estat una persona molt important en la meva carrera. Sense ell no gaudiria d’aquesta oportunitat. Segur que el trobaré a faltar. Espero que ell a mi també. Li desitjo el millor perquè tant ell com la seva família són gent espectacular.

Amb quin record es queda de l’etapa al Girona?

Tothom tria les victòries contra el Barça de l’any passat. Jo he patit molt a la meva carrera i em quedo amb l’ascens a Tenerife. Tot passa després de pujar allà en un partit complicat. Allò va ser l’inici d’aquesta etapa gloriosa. Sense Tenerife no seríem on som ara.

Què li ve al cap quan recorda que no fa tant era a Romania sense cobrar i, segons va dir, «coneixent la merda del futbol»?

Doncs amb alegria, perquè m’ha servit per ser el jugador que sóc mentalment. He patit molt i m’ha servit per madurar. Aquelles males experiències em van fer ser el jugador que sóc ara. El Girona m’ho ha donat tot. Vaig fer molt per poder tornar. De fet, al 2021 vaig ser jo qui va trucar en Quique (Cárcel) per si encara em volia.

Com li agradaria ser recordat a Girona?

Puc entendre que hi hagi diversitat d’opinions. Gent que doni suport a la meva decisió i d’altra que no. He demostrat que sóc un jugador de sentiment gironí. Per això vaig esperar-me fins a l’últim moment per si tenia l’opció de quedar-me. Espero que se’m recordi com un jugador de club que ho va donar tot per l’escut i que estima el Girona per sobre de tot.

El d'Ulldecona va ser un els jugadors més destacats del curs passat / Marc Martí Font

Baena, Douglas Luiz, Porro, Riquelme... ara vostè. Tot són a clubs de primer nivell internacional. Té bon ull Cárcel, oi?

És un director esportiu espectacular. Cada any, sense que ningú s’ho esperés, ha fet equiparros. És clau. La ciutat també en té part de culpa. El que venim ens hi sentim súper a gust i això ens fa treure el màxim rendiment.

Quin paper ha de fer el Girona a la Champions?

Ha de gaudir. Aquest any tan bonic que hem fet, ple de moments màgics i de bon futbol ha estat perquè gaudíem al camp i l’afició ho feia de nosaltres. El Girona ha de gaudir-ne perquè és molt difícil ser-hi. Serà complicat, però a Montilivi passen coses màgiques i aquesta temporada també n’hi passaran.

Què sentirà si s’hi ha d’enfrontar?

Ho desitjo. M’agradaria moltíssim. Sobretot a Montilivi. Seria especial. Ara me’n vaig, però el Girona sempre serà el meu club. Òbviament voldré guanyar (riu).

Ser dotzè o catorzè aquesta temporada estaria bé pel Girona?

La gent es malacostuma de pressa. Tothom esperarà un any igual i acabar entre els quatre o sis primers. Tant de bo ho facin. Tindran opcions, segur. Ara bé, tothom ha de ser conscient que l’objectiu principal ha de ser la permanència. Míchel, amb l’ambició que té, tindrà el repte de continuar fent grans coses. S’ha de valorar molt la temporada que hem fet.

Quin sostre veu al club?

Acabarà sent dels sis més grans de la Lliga espanyola d’aquí a no gaire temps. Ho té tot. Les eines, el personal, ciutat esportiva...