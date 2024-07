La cara social de l'Olot-Girona, els dos gironins més en forma

Les papallones a l'estómac del curs passat encara ressonen al voltant del Girona, que dimecres tornarà a treballar, encara sense haver tingut temps de pair tot el que va aconseguir en una temporada fantàstica. La inoblidable 2023-24 va començar a Olot, el punt de partida també el pròxim dia 17, d'un any en què sonarà l'himne de la Lliga de Campions per primera vegada a Montilivi. Si és especial per als blanc-i-vermells, en un altre context ho serà per als de la Garrotxa, campions de Tercera RFEF sota les ordres de Pedro Dólera, que mesuraran les seves forces a Segona RFEF. Ambdós són els clubs gironins en categories més elevades.

Míchel ja es va deixar veure aquesta setmana a la nova ciutat esportiva del Girona, a Vilablareix, on va voler conèixer els progressos de les noves instal·lacions, a punt per rebre amb els braços oberts als seus homes. «Llestos per a la temporada 2024-25», va piular el madrileny, encara amb la incertesa de saber del cert quantes de les figures que van brillar amb força a la millor Lliga del món, amb un rècord de 81 punts i una tercera posició preciosa, continuaran a les seves ordres. De moment, el més cridaner ha estat el traspàs d'Aleix Garcia al Bayer Leverkusen. Però tampoc no trobarem, de moment, ni a Yan Couto, ni a Savinho, ni a Eric Garcia. Ni a Miguel, convocat per als Jocs Olímpics.

El nou campionat no començarà fins al 15 d'agost, data en la qual el Girona visita el Benito Villamarín per enfrontar-se al Betis, però abans, els gironins s'aniran espolsant la son de les orelles amb els amistosos. El primer, com ara fa un any, serà contra l'Olot, un club especial que té bastant més perfilada la plantilla. Els garrotxins aprofitaran l'ocasió per fer caixa, perquè no sempre es rep un equip de Champions a casa teva. Els preus de les entrades han aixecat certa polseguera entre l'afició gironina, que els considera elevats. Però el que persegueix el club olotí, que en menys de 24 hores ja n'havia venut cap a dues-centes, és augmentar el nombre de socis de l'entitat, gràcies als privilegis que aquests tindran per aconseguir les entrades de l'Olot-Girona a un preu més assequible. Els socis pagaran 10 euros; mentre que els socis infantil i jove, entre els 10 i els 29 anys, tindran l'entrada gratuïta. D'altra banda, les entrades a general i tribuna valen 25 i 40 euros, respectivament.

Al·licients per col·laborar

L'amistós tornarà a ser solidari, tal com l'any passat, en què més de 3.000 persones van apropar-se al Municipal. Tots dos conjunts, i els dos entrenadors, van lluir les ulleres del projecte Realitat Millorada de la Fundació Albert Bosch, que lluita contra el càncer infantil, i el duel va permetre millorar les instal·lacions de l'Àrea Oncològica de la Vall d'Hebron, que tornarà a ser l'al·licient d'aquest estiu, perquè 1 euro de cada entrada venuda anirà destinat a la Fundació esmentada.

A més, l'empresari i activista català Jordi Cuixart rebrà un reconeixement i farà el servei d'honor, abans del duel, previst a les 19 hores. Cuixart va tenir una cadira groga tres anys esperant-lo a la llotja de l'Estadi i va ser president d'Òmnium Cultural, amb qui l'Olot té un conveni de col·laboració en la ferma defensa de la llengua i la cultura del país.

L’alineació de l’Olot, amb les ulleres del projecte Realitat Millorada -com el Girona- en el partit de l’estiu passat. / UE OLOT

A part de l'estrena a Olot, el Girona s'enfrontarà el dia 20 al Montpeller; el 27 a l'Espanyol, el 31 al Tolosa, el 3 d'agost al Nàpols, el 9 al Newcastle i el 10 al Bournemouth. Encara falta per concretar quan es jugarà el Trofeu Costa Brava a Montilivi, que ha d'estar a punt a la Lliga per al 28 d'agost.

