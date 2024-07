Arranca la quarta temporada de Míchel Sánchez al Girona

L'últim que va fer aquest equip va ser celebrar. Recórrer la ciutat, a finals de maig, en un autocar descapotable, quaranta-vuit hores després de golejar el Granada en la gran nit d'Artem Dovbyk, coronat com a màxim golejador de la competició, amb vint-i-quatre gols, i avui un dels maldecaps de la direcció esportiva a l'hora de configurar una plantilla encara amb molts interrogants a resoldre.

Va ser gran, la festa. Immensa. Inoblidable. A l'altura d'un equipàs que per primera vegada es va classificar per a la Lliga de Campions. Van sortir més de deu mil persones, pels carrers d'una ciutat que mai no havia estat tan il·lusionada pel seu equip de futbol. I això que n'ha tingut motius, els últims anys. El primer ascens, el segon, victòries contra gegants. Viure en una fantasia continuada, però, els ha situat en un altre nivell.

Qui ho hauria dit el 9 de juliol del 2021, fa tres anys, quan el club va encetar el projecte de Míchel Sánchez, esdevingut en guanyador. Dimecres al matí arranca la seva quarta temporada, amb la mateixa força i energia que al principi, però amb molta més credibilitat, aquella que et donen els fets quan demostres que el teu pla és l'indicat. I no parlem només de resultats, esplèndids i els millors d'una història que s'enfila fins als noranta-quatre anys de vida, sinó del que transmet. Guanyi o perdi, el Girona ha aconseguit l'admiració dels seus i dels altres. I respecte, un detall poc valorat, però importantíssim. Míchel ha situat les coordenades de Montilivi a l'abast dels amants del bon futbol, que han comprovat com no calen grans quantitats de diners per traslladar una idea coherent al terreny de joc. Calen moltes hores de feina, una implicació bestial, i una agrupació de persones amb talent per jugar a futbol, la capacitat d'entendre el que se'ls demana i la intel·ligència suficient per traslladar-ho al terreny de joc, decidides a destinar el millor de si mateixes amb un destí comú que els fa millor a tots, individualment i col·lectivament. I sentiment, esclar. Tot això, per descomptat, és més important que un bon grapat de bitllets.

Tres competicions

Que ara n'hi ha, per cert, perquè una cosa no treu l'altra. Serà un repte tenir l'habilitat de gestionar amb encert els cent milions de pressupost que acumularà el Girona en aquest curs 2024-25 en què disputarà tres competicions a la vegada, i viatjarà per tot el continent. De moment, en la convocatòria per a les proves mèdiques i físiques i l'entrenament del primer dia, i respecte a aquell darrer compromís de fa gairebé un mes i mig, ja no hi serà Aleix Garcia, traspassat al Bayer Leverkusen per divuit milions d'euros. També es trobaran a faltar els cedits Savinho, Yan Couto i Eric Garcia i, en grau més baix, Pablo Torre. Més difícil serà suplir el buit al vestidor de Borja García, una institució del qual es desconeix el seu present, que no serà a la qual va ser casa seva durant vuit temporades. Una casa que ha canviat, perquè el Girona estrenarà la nova ciutat esportiva de Vilablareix, deixant enrere una etapa al PGA de Caldes de Malavella que va començar el 2018. Dijous tornem-hi, divendres hi haurà doble sessió, dissabte també entrenaran i dilluns marxaran al Royal Verd Training Center, a la Vall d'en Bas.

Del primer equip, començaran a entrenar Gazzaniga, David López, Iván Martín, Portu, Arnau, Stuani, Juan Carlos, Valery, Juanpe, Solís i Villa. 11 futbolistes als quals s'haurien d'afegir Miguel Gutiérrez i Abel Ruiz, però que no ho faran perquè són amb la selecció espanyola preparant la cita dels Jocs Olímpics, com Ureña amb la Repúblicana Dominicana. El quart en discòrdia és l'atacant neerlandès Gabriel Misehouy; i el cinquè, el migcampista Donny Van de Beek, a punt tots dos de signar el seu contracte amb el club blanc-i-vermell. Fuidias, amb un peu i mig al Cartagena, també hi serà; i a la llista cal afegir els noms dels nanos del planter que poden sortir (Joel Roca, Jastin, Ricard Artero o Ibrahima Kebe), que pugen del filial per a fer la pretemporada (Iker Almena, Selvi Clua, Oriol Comas, Minsu i Antal); o aquells que tornen de cessió i als quals cal buscar-los una sortida, com Manu Vallejo, Ilyas o Pau Víctor. En total, 24 noms.

Encara n'hi ha d'altres que continuen competint o tot just ho acaben de fer, i s'afegiran més endavant a l'expedició blanc-i-vermella, com és el cas de Daley Blind, que dimecres al vespre disputa les semifinals de l'Eurocopa contra Anglaterra; Yangel Herrera, eliminat de la Copa Amèrica amb Veneçuela davant la selecció del Canadà; la parella d'ucraïnesos Dovbyk i Tsygankov i el txec Ladislav Krejci.

Feinada administrativa

Si el Girona té un munt d'operacions esportives pendents fins al tancament de mercat, amb l'agenda de Quique Cárcel plena de reunions d'aquí fins a l'1 de setembre, el club també ha d'encarrilar un munt d'obres i paperassa per complir els tràmits administratius que la UEFA li exigeix per poder competir a la Lliga de Campions, tant pel que fa al primer equip com al juvenil, que ho farà a la Youth League.

Montilivi s'està adequant a les demandes que requereix la competició. I això inclou habilitar una sala de premsa prou àmplia per encabir tots els mitjans de comunicació que s'acreditin als partits, fer un espai a tribuna perquè es pugui treballar, recol·locar els setanta-nou socis afectats, condicionar una sala per als fotògrafs, instal·lar una carpa VIP que demana la UEFA per als seus compromisos, més sales a l'estadi per a la UEFA per normativa i organitzar els aparcaments amb accessos diferents dels quals hi ha actualment. Això, pel que fa només a la logística del que implicarà l'activitat del primer equip blanc-i-vermell. Pel juvenil, que s'haurà de desplaçar a Palamós per fer front a la competició, també caldrà fer diverses operacions.

A més, encara no s'ha donat a conèixer quins seran els criteris que permetran els abonats del Girona accedir a Montilivi els dies de partit a la Lliga de Campions. Sí que se sap el cost de l'abonament a la Lliga; de fet, a principis de mes ja s'han passat els rebuts pel banc. Una altra incògnita que pot portar cua, per a la qual el club haurà de treballar amb molta cura per no ferir l'alta sensibilitat d'una afició que ha estat fidel en els alts-i-baixos constants de l'última dècada, i que ara no vol perdre l'oportunitat de veure el seu equip contra els millors. Es calcula que, com les graderies retràctils no es podran utilitzar, tan sols uns 6.500 abonats per partit podran entrar.

I, per si no n'hi hagués prou, encara quedarà completar la Ciutat Esportiva, adaptada als mínims perquè hi treballi el primer equip, que dimecres hi farà l'estrena.

