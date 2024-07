Fuidias jugarà cedit al Cartagena

Un dels noms que estaven en la rampa de sortida des d’abans que comencés l’estiu era el de Toni Fuidias. El tercer porter, de 23 anys, encara no s’ha estrenat a Primera Divisió amb els de Míchel des que va arribar el setembre de 2022 -sí que ho ha fet a la Copa del Rei- i la classificació a la Champions per aquesta temporada li ha complicat més la seva continuïtat. L’estrena a la màxima competició europea, sumada a la renovació de Juan Carlos -que aportarà la seva experiència al vestuari actuant de tercer porter- i la intenció d’incorporar un nou porter que li faci competència a Gazzaniga han estat determinants per a què tant el Girona com el jugador veiessin que el millor per al seu creixement com a futbolista és marxar de Montlivi. De moment, aquest curs. El futur del de Berga és a Cartagena, on jugaria cedit a l’Efesé en busca de minuts a Segona Divisió.

Toni Fuidias va incorporar-se al Girona la temporada 2022-23, coincidint amb el retorn dels blanc-i-vermells a Primera Divisió, procedent del filial del Reial Madrid. En la seva etapa al club blanc, on va incorporar-se en edat aleví, va arribar a anar convocat amb el primer equip i va celebrar la Champions del 2022 contra el Liverpool. Tot i que al Girona forma part de la plantilla del primer equip, sempre ha tingut fitxa del filial. Fuidias té contracte fins al 2025 i a Montilivi tenen preparada la seva renovació per una temporada més, fins al 2026. L’acord estaria pràcticament tancat, només pendent de firma.

Al Girona, Fuidias només ha jugat tres partits oficials i tots han estat a la Copa del Rei. El jove porter va tenir una bona actuació, però entre Gazzaniga, indiscutible a la Lliga, i Juan Carlos, ho ha tingut molt complicat.

És per això que aquesta temporada podria guanyar-se la confiança del Pitu Abelardo al Cartagena, club amb el qual els gironins hi tenen bona relació i on ja hi han anat cedits diversos futbolistes com Óscar Ureña o Arnau Ortiz -que recentment ha rescindit amb el Girona-. En cas d’anar-hi, representaria el debut de Fuidias a Segona Divisió.